В Петрозаводске открылся региональный эндоскопический центр на базе больницы скорой помощи

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Новый расширенный республиканский центр эндоскопических исследований открылся в четверг в Петрозаводске на базе городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

Эндоскопический центр расположился на площади более 230 кв. м. До этого специализированное отделение БСМП занимало всего два кабинета, где оказывали экстренную помощь пациентам со всей республики. Здесь проводили около 6 тыс. манипуляций в год, включая примерно 300 эндоскопических операций.Общая стоимость оборудования нового медицинского центра оценивается в 84 млн рублей, а на строительные работы выделили более 100 млн рублей, которые поступили в республику в качестве федерального гранта за эффективную работу.

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Центр оборудован комплексом эндовидео-УЗИ, который впервые появился в Карелии. Он позволит не только диагностировать полипы, опухоли на ранних стадиях, исследовать внутренние органы, но и делать пункции для проведения гистологии новообразований, проводить операции при тяжелых формах панкреатита, вместо тяжелых и дорогих хирургических вмешательств.

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https://gov.karelia.ru/news/27-05-2021-glava-karelii-otkryl-v-petrozavodske-vysokotekhnologichnyy-tsentr-endoskopicheskikh-issledovaniy-/