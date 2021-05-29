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Космонавтика

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb

 © sun9-46.userapi.com

МОСКВА, 29 мая. Все британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно отделились от разгонного блока «Фрегат». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

«Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком данного запуска», — сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что после завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты. Несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в 20:38 мск 28 мая с космодрома Восточный. Примерно через девять минут «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло 3 часа 51 минуту. Спутники отделялись в несколько этапов.

Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. После него число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 218. Этот пуск с Восточного побил рекорд по количеству стартов с дальневосточного космодрома в год. Ранее наибольшее число пусков (два) в год было произведено в 2018 году.

 © sun9-70.userapi.com

Изначально пуск должен был состояться в 20:43 мск 27 мая, однако был перенесен на резервную дату. Как сообщили в Роскосмосе, ракета-носитель осталась в предстартовом состоянии. В свою очередь источник на космодроме пояснил, что пуск перенесен на 28 мая из-за выявленных автоматикой замечаний. Позднее компания Arianespace, которая является оператором пуска, сообщила о необходимости замены электрооборудования на ракете перед стартом.

https://vk.com/...30315369_496834

Источник: https://tass.ru/kosmos/11506413

Роскосмос, космодром Восточный, Союз-2.1б, Фрегат, НПО Лавочкина, РКЦ Прогресс, OneWeb, Великобритания
  • slav262 slav262
    29.05.2104:07:08

    Для модератора, на замечание о том, что такая новость уже была:

    Считаю что заблаговременные публикации заметок о событиях, которых по факту ещё не было вводят читателей в заблуждение. К тому же такие заметки содержат предположительные данные, которые не соответствуют действительности.

    Отредактировано: slav262~04:08 29.05.21
    #1233170
  • Нет аватара Сергей К.
    29.05.2114:13:46

    Состоявшийся в пятницу старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный завершился успехом и стал для России 59-м подряд безаварийным космическим пуском, такого еще не было в современной истории страны, следует из подсчетов РИА Новости.

    За прошедшие после этого два с половиной года Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, шесть — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 18 аварийных космических пусков: восемь — в Китае, три — в Иране, три — в США, два — во Франции и два — в Новой Зеландии.

    Нынешняя безаварийная серия прервала череду ежегодных нештатных ситуаций при российских космических пусках. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах происходило по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах — по две, в 2014 году — три, в 2011 году — четыре.

    Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд

    Отредактировано: Сергей К.~14:14 29.05.21
    #1233196
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