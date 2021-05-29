В Севастополе в состав ВМФ принят первый за 30 лет новый малый морской танкер

Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г. © kchf.ru

Торжественная церемония подъёма Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в субботу в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашённых должностных лиц, ветеранов и гостей. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 разработан в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолётной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» был заложен 01.09.2016 г. на ССЗ «Волга», Нижний Новгород (заводской № 850), спущен на воду 20.12.2018 г.

В августе 2020 г. судно под буксирами внутренними водными путями было отправлено на Черное море, в Севастополь, куда судно прибыло 04.09.2020 г. и вскоре приступило к программе ходовых испытаний.

Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г. © kchf.ru

© function.mil.ru

© function.mil.ru

Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т. п. ; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

© function.mil.ru

© function.mil.ru

© function.mil.ru

© function.mil.ru

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 имеет полное водоизмещение 3500 т, дедвейт 1560 двт, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж судна составляет 24 человека с возможностью размещения дополнительно еще восьми человек. Судно оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

После включения в состав флота экипаж судна начнёт отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rJ8gPbNsTtY

https://www.kch...ral_paromov.htm