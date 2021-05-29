В Севастополе в состав ВМФ принят первый за 30 лет новый малый морской танкер
Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г. © kchf.ru
Торжественная церемония подъёма Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в субботу в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашённых должностных лиц, ветеранов и гостей. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 разработан в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолётной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций.
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» был заложен
В августе 2020 г. судно под буксирами внутренними водными путями было отправлено на Черное море, в Севастополь, куда судно прибыло
Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г. © kchf.ru
Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах
Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 имеет полное водоизмещение 3500 т, дедвейт 1560 двт, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж судна составляет 24 человека с возможностью размещения дополнительно еще восьми человек. Судно оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.
После включения в состав флота экипаж судна начнёт отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rJ8gPbNsTtY
Читайте также...
- Завершена реставрация и оснащение исторического здания штаба Черноморского флота в Севастополе
- Начался перевод танкера проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» в Севастополь
- В состав Черноморского флота принят новый катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388НЗТ
29.05.2113:35:25
29.05.2115:56:36