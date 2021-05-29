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Армия и Флот

В Севастополе в состав ВМФ принят первый за 30 лет новый малый морской танкер

Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г.Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г. © kchf.ru

Торжественная церемония подъёма Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в субботу в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашённых должностных лиц, ветеранов и гостей. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 разработан в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолётной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций.

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» был заложен 01.09.2016 г. на ССЗ «Волга», Нижний Новгород (заводской № 850), спущен на воду 20.12.2018 г.

В августе 2020 г. судно под буксирами внутренними водными путями было отправлено на Черное море, в Севастополь, куда судно прибыло 04.09.2020 г. и вскоре приступило к программе ходовых испытаний.

Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г.Новый танкер на ходовых испытаниях перед передачей флоту. Февраль 2021 г. © kchf.ru

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т. п.; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

 © function.mil.ru

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 имеет полное водоизмещение 3500 т, дедвейт 1560 двт, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж судна составляет 24 человека с возможностью размещения дополнительно еще восьми человек. Судно оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

После включения в состав флота экипаж судна начнёт отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rJ8gPbNsTtY

https://www.kch...ral_paromov.htm

Источник: https://ria.ru/20210529/tanker-1734706280.html

Севастополь, Нижегородская область, Татарстан, Минобороны, ВМФ, Черноморский флот, малый морской танкер, 03182, ССЗ Волга
  • Human RS Human RS
    29.05.2113:35:25

    Доработал новость по части текста, тегов, видео и фото, и вынес на главную страницу сайта. Особый важный нюанс сегодняшнего события я обозначил и в заголовке публикации. Жаль только, в остальных СМИ сидят уникальные журналистские коллективы и наверняка, в отличие от нас, никто там на это не обратит внимание.

    Данное событие имеет большое значение для вспомогательного флота, который обеспечивает деятельность нашего ВМФ. Особенно это важно в Средиземном море, где по части заправки в открытом море мы наконец приобретаем автономность, и туда теперь не придется гонять крупные танкеры (которых у нас тоже пока очень мало).

    И еще для справки читателям: до этого в составе ВМФ самыми «молодыми» у нас были советские малые морские танкеры проекта 1844 «Каир», которые строились сериями с 70-х годов по 1990 год, когда Балтийскому флоту передали последний танкер «ВТН-34».

     © fleetphoto.ru

     © fleetphoto.ru

    Отредактировано: Human RS~16:08 29.05.21
    #1233195
    • Human RS Human RS
      29.05.2115:56:36

      Кстати читатели сайта могут обратить внимание на новое заглавное фото в этой вчерашней новости, там на заднем плане хорошо виден строящийся собрат нового танкера. Этот для Тихоокеанского флота:

      https://sdelano...u/blogs/141607/

       © Фото из открытых источников

      Отредактировано: Human RS~15:56 29.05.21
      #1233199
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