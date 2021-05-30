В Кемерово открыт новый детсад на 200 мест

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Детсад «Замок детства» рассчитан на 200 ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Объект возвели по Федеральной адресной инвестиционной программе. На его строительство и оснащение из федерального бюджета было выделено 249 млн рублей, из областного — 51 млн рублей, из местного — более 64 млн рублей.

В новых домах микрорайона 7Б живет много семей с детьми, которые должны быть обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой. Рядом строится еще один новый детсад, для него уже подготовлен фундамент. Здесь также возводится новая школа, где смогут учиться более тысячи ребят.

При реализации проектов всегда учитывается мнение местных жителей. Например, варианты дизайнерского оформления этого детского сада предварительно обсуждались в социальных сетях, и только после этого лучшие идеи были воплощены в жизн. В «Замке детства» 8 различных по оформлению блоков с игровыми и спальнями, 4 из них предназначены для ясельных групп. Также внутри есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, соляная комната, медицинский центр. На улице — игровые площадки и комплексы для занятия спортом. В соответствии с требованиями безопасности территория огорожена, установлено видеонаблюдение.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru