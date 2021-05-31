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Производство

Компания «Тонар» представила свой первый шарнирно-сочлененный самосвал

 © s.auto.drom.ru

Первый — под маркой Тонар, до сей поры фирма из подмосковного Орехово-Зуево постройкой таких машин не занималась. Разработка велась при участии Минпромторга: он субсидировал затраты на НИОКР в размере 60 млн рублей в рамках постановления правительства № 1649.

Модель получила название Тонар Т-35, по количеству тонн груза, который может перевезти. Более привычный отраслевой индекс — Тонар-7507.

Машина весит 30 тонн, соответственно, полная масса ее — 65 тонн. При объеме кузова (если засыпать «с горкой») в 20 кубометров. Очевидно, что конструкции как кузова, так и тележки сделаны с солидным запасом и до 40 тонн машина сможет взять более-менее свободно, реальным ограничением выступают только шины. Но уже готовится и сорокатонная модификация с усиленными покрышками.

 © s.auto.drom.ru

Силовой агрегат у первого экземпляра импортный: дизель Cummins QSZ13, рядный, шестицилиндровый, мощностью 450 л.с./2100 Н.м. Но возможна установка ярославского тяжелого дизеля V8 ЯМЗ-6585. У него рабочий объем побольше (15 литров против 13 у Cummins), а мощность он выдает чуть меньшую — 420 л.с. при моменте 2100 Н.м. Коробка передач автоматическая, Allison 4500 с гидротрансформатором, отлично зарекомендовавшая себя на подобной технике. Если не принимать в расчет силовой агрегат и некоторые редукторы, то Т-35 собран полностью из российских компонентов. С двигателем ЯМЗ его уровень локализации будет очень высоким, даже в стоимостном выражении. На «Тонаре» машину называют полностью российской.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

Строили первый образец Т-35 чуть больше года. Причем не по конкретному заказу, а по собственной инициативе, так сказать, на свободный рынок. Идея появилась еще в 2016-м, сначала сделали несколько 3D-макетов, теперь вот построили «живую» машину. Она закрывает линейку тяжелых грузовиков Тонара, используемых в добыче полезных ископаемых.

 © s.auto.drom.ru

В производственной программе фирмы есть тягачи с прицепами для работы на длинных перегонах Тонар-7502, есть внедорожные автомобили на 45-60 тонн, они ездят на сравнительно небольшие расстояния (Тонар-45251 и Тонар-7501). Но эти машины предназначены для более-менее приличных дорог, попытки использовать их непосредственно в карьерах, как говорит гендиректор «Тонара» Денис Кривцов, «ничем хорошим не заканчивались». А главное достоинство шарнирно-сочлененной компоновки — высокая проходимость, такие самосвалы могут работать практически в любых условиях. Кстати, ОТТС для машин получать не нужно, они не работают на дорогах общего пользования. Фактически это трактор, которому требуется только сертификат безопасности.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

Пост сделан с содействием блогера artal!
Источник: https://news.drom.ru/84126.html

Московская область, спецтехника, машиностроение, Тонар, импортозамещение
  • Human RS Human RS
    31.05.2114:15:36

    Вынес на главную страницу сайта (последнее время прям поток топовых новостей, только и успеваем их обозначать). И могу ошибаться, пусть меня поправит кто, но это вроде вообще первый отечественный шарнирно-сочлененный самосвал. Раньше вроде таких у нас не производили (производимые на СП Камаза и иностранной компании самосвалы это не то, не тянет на полноценно свою отечественную технику).

    Отредактировано: Human RS~14:34 31.05.21
    #1233325
    • d-rs.livejournal.com d-rs
      31.05.2114:44:33

      Жаль, что, видимо, почему-то у нас никто не может сделать АКП. Везде суют Эллисон, на нём клин сошёлся.

      А вообще подобные самосвалы мог бы делать Кировский завод, но они упустили инициативу.

      #1233329
      • Нет аватара termometrix
        31.05.2114:51:36

        Активно идет процесс внедрения карьерных самосвалов большой грузоподъемности, использующих в качестве трансмиссии электрический привод переменно-переменного тока.

        Конструкторы концерна РУСЭЛПРОМ разработали комплекты тягового электрооборудования (КТЭО) переменно-переменного тока для применения в карьерных самосвалах БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 и 90 тонн, в целом не уступающие импортным КТЭО, а по ряду показателей превосходящие технические характеристики ведущих мировых производителей, но более привлекательные по стоимости изделия и издержкам эксплуатации. Давайте рассмотрим преимущества и отличительные особенности КТЭО-Русэлпром.

        В качестве генератора в КТЭО используется синхронная машина с электромагнитным возбуждением, оснащенная двумя группами 3-фазных обмоток на статоре, сдвинутых на 30 градусов, питающих два неуправляемых выпрямителя, выполненных на изолированных диодных модулях на нитрид-алюминиевой керамике, установленных на радиаторы с жидкостным охлаждением. Емкостный фильтр выполнен на пленочных конденсаторах с многослойной ламинированной шиной.

        https://neftega...mosvalov-belaz/

        Отредактировано: termometrix~14:52 31.05.21
        #1233333
  • Нет аватара termometrix
    31.05.2114:30:33

    вроде вообще первый отечественный шарнирно-сочлененный самосвал.

    Если не ошибаюсь и Кировский завод подобную технику выпускает.

    https://uralltd...ts-k-708-2.html

    Шарнирно-сочлененный самосвал Кировец К-708.2

    Констр. масса 16,5 т., грузоподъемность 25 т., полная масса 41,5 т.

     © uralltd.kz

    Отредактировано: termometrix~14:32 31.05.21
    #1233326
    • Human RS Human RS
      31.05.2114:34:14

      А это точно серийно производимая модель? А то как на стройки не посмотришь, сплошь иностранцы сыпучие грузы таскают.

      Отредактировано: Human RS~14:35 31.05.21
      #1233327
      • Нет аватара termometrix
        31.05.2114:45:00

        А это точно серийно производимая модель?

        По всей видимости штучное производство на заказ.

        А то как на стройки не посмотришь, сплошь иностранцы сыпучие грузы таскают.

        Да это так.

        производимые на СП Камаза и иностранной компании самосвалы это не то, не тянет на полноценно свою отечественную технику

        Согласен.

        Ежегодные продажи такого рода самосвалов в России составляют около 150-200 единиц.

        #1233330
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        31.05.2114:46:43

        Там большая инерция: закуплено импорта на 10 лет вперёд.

        #1233331
  • Login_off Login_off
    31.05.2114:41:56

    Привет!

    Не понятно, почему Кировцы такие до сих пор не делают, упускают рынок

    Login_off

    #1233328
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