Компания «Тонар» представила свой первый шарнирно-сочлененный самосвал

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Первый — под маркой Тонар, до сей поры фирма из подмосковного Орехово-Зуево постройкой таких машин не занималась. Разработка велась при участии Минпромторга: он субсидировал затраты на НИОКР в размере 60 млн рублей в рамках постановления правительства № 1649.

Модель получила название Тонар Т-35, по количеству тонн груза, который может перевезти. Более привычный отраслевой индекс — Тонар-7507.

Машина весит 30 тонн, соответственно, полная масса ее — 65 тонн. При объеме кузова (если засыпать «с горкой») в 20 кубометров. Очевидно, что конструкции как кузова, так и тележки сделаны с солидным запасом и до 40 тонн машина сможет взять более-менее свободно, реальным ограничением выступают только шины. Но уже готовится и сорокатонная модификация с усиленными покрышками.

© s.auto.drom.ru

Силовой агрегат у первого экземпляра импортный: дизель Cummins QSZ13, рядный, шестицилиндровый, мощностью 450 л.с./2100 Н.м. Но возможна установка ярославского тяжелого дизеля V8 ЯМЗ-6585. У него рабочий объем побольше (15 литров против 13 у Cummins), а мощность он выдает чуть меньшую — 420 л.с. при моменте 2100 Н.м. Коробка передач автоматическая, Allison 4500 с гидротрансформатором, отлично зарекомендовавшая себя на подобной технике. Если не принимать в расчет силовой агрегат и некоторые редукторы, то Т-35 собран полностью из российских компонентов. С двигателем ЯМЗ его уровень локализации будет очень высоким, даже в стоимостном выражении. На «Тонаре» машину называют полностью российской.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

Строили первый образец Т-35 чуть больше года. Причем не по конкретному заказу, а по собственной инициативе, так сказать, на свободный рынок. Идея появилась еще в 2016-м, сначала сделали несколько 3D-макетов, теперь вот построили «живую» машину. Она закрывает линейку тяжелых грузовиков Тонара, используемых в добыче полезных ископаемых.

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В производственной программе фирмы есть тягачи с прицепами для работы на длинных перегонах Тонар-7502, есть внедорожные автомобили на 45-60 тонн, они ездят на сравнительно небольшие расстояния (Тонар-45251 и Тонар-7501). Но эти машины предназначены для более-менее приличных дорог, попытки использовать их непосредственно в карьерах, как говорит гендиректор «Тонара» Денис Кривцов, «ничем хорошим не заканчивались». А главное достоинство шарнирно-сочлененной компоновки — высокая проходимость, такие самосвалы могут работать практически в любых условиях. Кстати, ОТТС для машин получать не нужно, они не работают на дорогах общего пользования. Фактически это трактор, которому требуется только сертификат безопасности.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

Пост сделан с содействием блогера artal!