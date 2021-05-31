В Удмуртии запустили современный зерносушильный комплекс конвейерного типа

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ООО «Родина» 28 мая запустила в Можгинском районе Удмуртии новый автоматизированный зерносушильный комплекс, работающий на газовом топливе.

На новом объекте установлены 2 одинаковые воздушно-решетные машины (аналог Петкуса 572), предназначенные для очистки семян зерновых культур от примесей. Одна — для получения продовольственного зерна, другая — фуражного. Заявленная производственная мощность — 24 т/ч, и обеспечивать работу этих линий будет всего один оператор. Сушка будет регулироваться при заданной компьютерной программе в зависимости от вида культур, влажности зернового вороха и дальнейшего его использования. На выходе — высушенное и охлажденное зерно нужной кондиции.

В строительство нового КЗС вложено почти 1е млн. руб., он производительнее в 2 раза, поделился директор предприятия Петр Санников. Надо отметить, первую аналогичную зерносушилку непрерывного потока конвейерного типа здесь установили еще в 2013 году, и это была абсолютная новинка в отрасли АПК республики. Именно здесь работники хозяйства сегодня готовят элитные семена на продажу и ведут послеуборочную подработку зерна по всем выращиваемым культурам: зерновым, кукурузе, ржи.

«С запуском новой зерносушилки у нас открываются очень хорошие перспективы. В последние годы мы стабильно добиваемся урожайности более 35 ц/га. Один КЗС уже не справляется с такими объемами — практически всю зиму сортировали намолоченное летом зерно. Теперь всё будет вовремя переработано, высушено и заложено на хранение и реализацию с высоким качеством. В нынешнем сезоне мы сделали всё, чтобы собрать с каждого гектара по 38-40 ц зерна. Главное сейчас — чтобы погода была на нашей стороне», — отметил Петр Санников, директор ООО «Родина».

"Такие объекты зерносушильного хозяйства, соответствующие всем современным требованиям, должны заработать по всей республике. Тут всё взаимосвязано — и повышение качества семенного материала, во многом определяющее будущий урожай, и снижение себестоимости подработки зерна, улучшение условий труда сельхозтружеников. А там, где экономика встает на прочные рельсы, появляются и новые перспективы социального развития сельских территорий.

Пока в отрасли переведено на газ 142 сушилки, а это всего 36% от общего количества. Чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей, мы приняли решение с 2021 года начать субсидирование этого направления. 22,1 млн руб. будет выделено из регионального бюджета на предоставление первых субсидий тем хозяйствам, которые газифицировали свои КЗС в 2019-2020 годах. Возмещение составит 30% от фактически понесенных затрат. Приемную кампанию планируем объявить в конце июня. Также Минсельхоз Удмуртии планирует рассмотреть вопрос о возобновлении субсидирования приобретения оригинальных семян элитно-семеноводческими хозяйствами для их дальнейшего размножения. Это позволит увеличить объемы производства семян высоких репродукций в республике", — прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.