В Тульской области дан старт строительству завода по производству картофеля фри
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31 мая в ОЭЗ «Узловая» состоялась символическая закладка камня в честь начала строительства завода по переработке картофеля канадской компании «МакКейн».
В ближайшем будущем здесь появится современный завод по переработке картофеля. Общий объем инвестиций — более 12 млрд рублей. На предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест.
Строительство планируется завершить до конца 2022 года. Завод будет перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля и производить более 100 тысяч тонн готовой продукции.
«Маккейн» — крупнейший в мире производитель замороженного картофеля фри и картофельных изделий.
© opt-1536431.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
© opt-1536431.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
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