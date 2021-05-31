В Тульской области дан старт строительству завода по производству картофеля фри

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31 мая в ОЭЗ «Узловая» состоялась символическая закладка камня в честь начала строительства завода по переработке картофеля канадской компании «МакКейн».

В ближайшем будущем здесь появится современный завод по переработке картофеля. Общий объем инвестиций — более 12 млрд рублей. На предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест.

Строительство планируется завершить до конца 2022 года. Завод будет перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля и производить более 100 тысяч тонн готовой продукции.

«Маккейн» — крупнейший в мире производитель замороженного картофеля фри и картофельных изделий.

© opt-1536431.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

© opt-1536431.ssl.1c-bitrix-cdn.ru