Челябинский завод промышленных тракторов представил бульдозер для лесного хозяйства
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QBMwMXcA6Fo
https://www.youtube.com/channel/UCYn21mboMqQzzlZyNtR6Zfw
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