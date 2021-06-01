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Челябинский завод промышленных тракторов представил бульдозер для лесного хозяйства

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QBMwMXcA6Fo

https://www.youtube.com/channel/UCYn21mboMqQzzlZyNtR6Zfw
Источник: https://chzpt.com/Buldozer_dlya_lesnogo_hozyaystva

Челябинская область, ЧЗПТ, спецтехника
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