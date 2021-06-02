В Приамурье состоялся пуск флотационной фабрики рудника «Пионер»

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В Амурской области состоялся пуск флотационной фабрики рудника «Пионер». Новое производство стало очередным звеном в цепочке развития Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса. Фабрика позволит удвоить созданные в Приамурье мощности по обогащению упорных золотосодержащих руд и даст новые рабочие места.

Упорные золотосодержащие руды в виде концентрата будут поступать для дальнейшей переработки на Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат. Расчетная мощность фабрики рудника «Пионер» - 3,6 млн тонн руды в год.

На сегодняшний день автоклавно-гидрометаллургический комплекс группы «Петропавловск» является крупнейшим в России по переработке золотосодержащих концентратов с применением технологии автоклавного окисления. Всего в мире работает меньше десяти подобных предприятий, в России — всего два. Данная технология считается будущим российской золотодобычи как самый эффективный способ извлечения золота из упорных руд с минимальным воздействием на окружающую среду.

© www.amurobl.ru

Первая очередь Покровского автоклавного комплекса, успешно начавшая работу в 2018 году, состоит из флотационной фабрики рудника Маломыр в Селемджинском районе и Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината (Магдагачинский район). Строительство флотационной фабрики на Пионере — новый этап развития комплекса. Ее запуск удвоит мощности по переработке упорных руд с собственных месторождений до 7,2 млн тонн руды в год в общей сложности.

Следующий этап развития комплекса связан с расширением в 2022 году мощности Маломырского комбината, в результате чего общая мощность «Петропавловска» по переработке упорных руд на флотационных линиях достигнет 9 млн тонн руды в год. Это позволит максимально использовать возможности Покровского АГК, загружая его собственным концентратом.

«В мире, и Амурская область не исключение, заканчиваются чистые и легко извлекаемые месторождения золота. Для крупных золотодобывающих предприятий выход один —включать в переработку так называемые упорные руды — то есть те, где золото содержится иногда в небольших количествах и в смеси с другими металлами. Такой способ добычи является гораздо более затратным и технологически сложным, но при этом он наиболее эффективен и позволяет работать даже на почти истощившихся месторождениях. Реализация таких проектов, как запуск флотационной фабрики, способствует социально-экономическому развитию региона в целом. Для Приамурья это и налоги, и новые рабочие места — а новое производство обеспечит работой 116 человек, всего же на „Пионере“ работают более 1900 человек»