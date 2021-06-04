Первый блок центральной части опорного основания ЛСП «А» спущен на воду

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На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входят в ОСК) произведен спуск на воду первого блока центральной части опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А».

© ссз-лотос.рф

Строительство ведется по инвестиционному проекту ПАО «Газпром» для обустройства газового месторождения «Каменномысское-море». Центральная часть опорного основания ЛСП состоит из 11 блоков, представляющих собой стальную объемную конструкцию.

© ссз-лотос.рф

Строительство объекта ведется на трех производственных площадках Южного центра. В июне на воду будет спущено еще 7 блоков опорного основания. Вес каждого составляет 400 — 450 тонн, высота — 17 метров. Блоки имеют принципиально схожее конструктивное исполнение, отличие заключается в расположении помещений.

© ссз-лотос.рф

В дальнейшем на воде продолжат достройку блоков, проведут кренование и подготовку для перегона на достроечную верфь в Калининград.

© ссз-лотос.рф

Напомним, что 25 июня прошлого года состоялась торжественная церемония закладки ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А». Как строительный объект ЛСП «А» формируется путем раздельного изготовления модулей опорного основания и верхнего строения на нескольких заводах-строителях, с последующей доставкой на интеграционную верфь. Длина платформы составит более 135 м, ширина — 69 м, высота от основания до вертолетной площадки — 41 м, общий вес превысит 40 тыс. тонн.

© ссз-лотос.рф