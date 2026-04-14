На предприятии ОСК Адмиралтейские верфи состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации на большом морозильном рыболовном траулере проекта СТ-192 «Капитан Юнак». Это пятое судно, построенное в рамках государственной программы инвестиционных квот для Русской Рыбопромышленной Компании. © www.aoosk.ru

На сегодняшний день суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции. Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн минтая. Промысел ведется в Охотском и Беринговом морях. Особенностями нового поколения траулеров являются значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и комфортные условия труда и отдыха экипажей. Первые четыре траулера проекта СТ-192, построенные Адмиралтейскими верфями ОСК для РРПК, уже успешно ведут промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и зарекомендовали себя как лидеры по вылову и переработке рыбной продукции. © www.aoosk.ru

В мероприятии приняли участие «крестная мать» судна — первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Ирина Окладникова, Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, председатель совета директоров Русской Рыбопромышленной Компании Савелий Карпухин, директор Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин, врио генерального директора предприятия ОСК Адмиралтейские верфи Андрей Быстров и другие почетные гости. Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. БМРТ «Капитан Юнак» заложен в июне 2021 года, спущен на воду в сентябре 2024 года. В настоящее время на южном стапеле Адмиралтейских верфей ОСК продолжается строительство седьмого и восьмого в серии БМРТ проекта СТ-192 — «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков».

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192:

вместимость грузовых трюмов — 5620 м3;

длина — 108,2 м;

ширина — 21 м;

автономность по запасам топлива — 45 суток;

экипаж — до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;

скорость — 16 узлов.

Российский морской регистр судоходства: (RMRS) KM * I A Super (hull) ICE 3 (power) AUT 1 REF BWM (T) Fishing Vessel.