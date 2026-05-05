Торжественная церемония подъема российского триколора на втором серийном судне проекта КСП01 состоялась в Санкт-Петербурге на Английской набережной. В Северной столице краболов-процессор, построенный на заводе ОСК «Красное Сормово», проходил финальные этапы достройки, швартовные и ходовые испытания.

В мероприятии приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, исполнительный директор Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» Сергей Несветов, генеральный директор завода ОСК «Красное Сормово» Сергей Ляшенко.

Серия из пяти краболовов-процессоров проекта КСП01 строится на заводе «Красное Сормово» с мая 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль» по заказу Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Краболовы-процессоры данного проекта представляют собой суда полного цикла, предназначенные для промысла краба различных видов на глубинах от 20 до 400 м и производства замороженной продукции в море. Оборудование судна предназначено для ловли и переработки до 60 т камчатского краба в сутки.

Технические характеристики судов проекта КСП01:· длина — 61,90 м;· ширина — 15 м;· максимальная осадка — 6,40 м;· цистерны живого краба — 60 м3;· морозильный грузовой трюм — 1000 м3.

