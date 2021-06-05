В «Мосмедпарке» открылось производство изделий для травматологии и реабилитационной медицины

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В «Мосмедпарке» открылось инновационное производство компании-резидента ООО «АйЭмТи». Здесь будут создавать изделия для травматологии и реабилитационной медицины.

На площадке будут производить медицинские изделия из высокотехнологичного пластика. Их можно применять для фиксации спины и шейно-воротниковой зоны, а также при переломах конечностей.

Компания создает современные медицинские изделия из высокотехнологичного пластика LTP, который является альтернативой гипсу. Продукция применяется при переломах конечностей. Она также используется для фиксации спины, шейно-воротниковой зоны и костей таза.

Аналог разработки существует только у одной европейской компании, однако стоимость таких медицинских изделий достигает 17 евро. ООО «АйЭмТи» планирует включить свою продукцию в систему обязательного медицинского страхования.

Генеральный директор технопарка «Строгино» отметил, что это первое медицинское предприятие полного цикла, открывшееся на площадке «Мосмедпарк».

Предприятие уже получило поддержку от технопарка «Строгино» и Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Компания планирует организовать продажи в России и за рубежом, а также увеличить объемы производства.