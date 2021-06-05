Ход строительства Дальнего западного обхода Краснодара трассы М-4 «Дон». Май 2021 г.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CudKzN1OXy0
Подготовили для вас ролик о том, как в Краснодарском крае идет активное строительство Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) в составе М-4 «Дон». Строители приступили к возведению шести путепроводов и двух мостов. В настоящее время производятся работы по отсыпке земляного полотна, устройству дорожной одежды, переустройству коммуникаций.
Одновременно стартовало строительство искусственных сооружений. Всего на обходе построят 24 искусственных сооружения — четыре моста через реки: Понура, Кочеты, Сула и Магистральный канал; девять путепроводов через внутреннюю сеть местных дорог, 11 сельхозпроездов. На участке возведут три развязки с региональными дорогами: Краснодар — Ейск, Краснодар — Тамань и Краснодар — Темрюк. Будет проведено переустройство систем мелиорации, расположенных на сельскохозяйственных угодьях, вдоль которых пройдет новый участок М-4.
Буквально через пару лет здесь появится 52 км дороги первой технической категории. ДЗОК возьмет на себя транзитный трафик, который сейчас идет по существующему участку М-4 в черте г. Краснодара.
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06.06.2109:08:28