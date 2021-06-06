В городе Углич Ярославской области открыт новый цех кабельного производства «Угличкабель»

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30 апреля в Угличе открыт новый цех компании «Угличкабель».

Продукция завода востребована в самых разных уголках России. Ее качество подтверждено как отечественными, так и зарубежными сертификатами. На новой площадке будут производиться инструментальные кабели для систем автоматики и контроля, в том числе огнестойкие, предназначенные для передачи аналоговых или цифровых сигналов в сфере измерения и управления технологическими процессами. Это новая для компании продукция.

Общие инвестиции в проект составили 230 млн рублей, создано 30 новых рабочих мест. Объем переработки меди составит 300 тонн ежегодно. Планируется выпускать 2 тысячи километров кабеля в год.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru

— «Мы нарастим объем производства на 20%. Рынок сбыта новой продукции — прежде всего нефтегазовая промышленность, химическая, лесотехническая промышленность и гражданское строительство», — рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Брянцев. «Кроме того, ООО «Угличкабель» с 2019 года является участником нацпроекта «Производительность труда». Под руководством экспертов Федерального центра компетенций в течение 6 месяцев на производстве внедряли инструменты бережливого производства на потоке по изготовлению самонесущих изолированных проводов. В результате время протекания процесса сократилось на 39%, запасы незавершенного производства и готовой продукции — на 49%, выработка увеличилась на 31%".

Справка:

ООО «Угличкабель» открыто в 2008 году. Инвестиции в строительство завода составили 35 миллионов евро. Численность работников — 260 человек.

© yarregion.ru