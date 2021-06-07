Россия в 2020 году продала оружия за рубеж более чем на 15 млрд долларов
Несмотря на множество слжностей Россия в 2020 году все равно смогла поставить оружия за рубеж на сумму более 15 млрд долларов. Более 15 млрд — это 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов.
Россия экспортирует технику сухопутных войск и военно-морскую технику, которая пользуется спросом. При выполнении заказов Россия сталкивается с беспрецедентным давлением. Отрасль также пострадала из-за пандемии: многие контакты пришлось сократить, отказаться от выставочной деятельности. Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия в прошлом году практически все были свернуты.
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