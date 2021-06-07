Добавить статью
Лого Сделано у нас
Экспорт

Россия в 2020 году продала оружия за рубеж более чем на 15 млрд долларов

 © rg.ru

Несмотря на множество слжностей Россия в 2020 году все равно смогла поставить оружия за рубеж на сумму более 15 млрд долларов. Более 15 млрд — это 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов.

Россия экспортирует технику сухопутных войск и военно-морскую технику, которая пользуется спросом. При выполнении заказов Россия сталкивается с беспрецедентным давлением. Отрасль также пострадала из-за пандемии: многие контакты пришлось сократить, отказаться от выставочной деятельности. Серьезно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия в прошлом году практически все были свернуты.
Источник: https://rg.ru/2021/06/07/rf-v-2020-...bolee-chem-na-15-mlrd-dollarov.html

Минобороны, ФСВТС, экспорт
  • Нет аватара nabludatel71
    07.06.2118:47:34

    Ну, на самом деле, был заметный спад — это и официальными лицами признавалось (и в течение года, и по его итогам), и неофициально говорилось, и в статистике ФТС отражено. Мы тут зимой это разбирали. 13 млрд — максимум. Почему сейчас на публику сказали другое — вопрос политический. Кстати, некоторые заявления о спаде, сделанные в декабре-январе, быстро из СМИ изъяли.   

    #1233781
    • Нет аватара старпом
      07.06.2119:49:02

      Почему сейчас

      Потому, что не все есть в открытых источниках   

      Отредактировано: старпом~19:49 07.06.21
      #1233782
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,