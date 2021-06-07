В Турции началось производство «Газели НН»
На турецкой сборочной площадке «Группы ГАЗ» в г. Сакарья стартовало серийное производство нового коммерческого автомобиля «Газель НН» с двигателем экологического класса «Евро-6».
Выпуск модели «Газель НН» в Турции начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса. В дальнейшем в Турции также планируется начать производство грузовых и грузопассажирских фургонов.
Автомобили выпускаются с двигателем Cummins F2.8 «Евро-6» мощностью 170 л.с. Машины комплектуются шестиступенчатой коробкой передач, новой разработкой «Группы ГАЗ». Применение новой коробки передач позволило улучшить тягово-динамические характеристики груженого автомобиля, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций. Её ресурс составляет 300 тыс. км.
«ГАЗель НН» — долгожданный продукт для наших клиентов в Турции. В первую очередь, это автомобили с новыми двигателями экологического класса «Евро-6″. Во-вторых, новая модель „ГАЗель НН“ существенно расширяет наши возможности благодаря отличной функциональности, которая сочетается с легендарной выносливостью российских автомобилей. Очень скоро в этом году на платформе НН в Турции мы начнём собирать ещё четыре модификации цельнометаллических фургонов», — прокомментировал серийный запуск гендиректор сборочной площадки ГАЗ в Турции Дженгиз Юксель.
Серийное производство «ГАЗели НН» стартовало в России 20 мая. Старт производства «ГАЗели НН» состоялся в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, а название города нашло свое отражение в названии модели. «ГАЗель НН» означает «Газель Нижний Новгород».
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