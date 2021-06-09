Пикап от УАЗа появился у полиции Ирана

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В муниципальную полицию Ирана на службу заступил УАЗ «Пикап». Внедорожник используется полицейскими пока только в одном городе этой страны — Чехбехаре. Об этом рассказали в сообществе «Русский автомобиль» ВКонтакте.

УАЗ «Пикап» получил фирменную окраску иранской полиции и спецоборудование, в том числе проблесковые маячки на крыше и устройство громкой связи.

Отмечается, что переоснащением автомобиля занимался дистрибьютор УАЗ в Иране — компания Soroush Diesel. Какое количество российских пикапов поступило в местные правоохранительные органы, пока неизвестно.

© auto.mail.ru

© auto.mail.ru

УАЗы моделей «Патриот» и «Пикап» вышли на рынок Ирана весной 2021 года. По техническим характеристикам они не отличаются от машин для российского рынка. Они оснащаются 150-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro и 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos. Внедорожники с «автоматом» в Иран не поставляют.

Весной этого года УАЗ и компания Bazra Motors подписали соглашение об организации сборочного производства ульяновских моделей на территории Федеративной Демократической Республики Эфиопии.

Пост сделан с содействием блогера artal!