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Судостроение и судоходство

Спуск на воду судна «Ладога»

Прямо сейчас в Санкт-Петербурге на ПАО Алмаз спускают на воду погранично-патрульное судно береговой охраны проекта 22120 с бортовым номером 056 «Ладога»

видео в источнике https://vk.com/...66596029_111669

 © vk.com
Источник: https://vk.com/wall-166596029_111669

судостроение
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