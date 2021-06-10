Спуск на воду судна «Ладога»
Прямо сейчас в Санкт-Петербурге на ПАО Алмаз спускают на воду погранично-патрульное судно береговой охраны проекта 22120 с бортовым номером 056 «Ладога»
видео в источнике https://vk.com/...66596029_111669
Источник: https://vk.com/wall-166596029_111669
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