Спуск на воду судна «Ладога»

Прямо сейчас в Санкт-Петербурге на ПАО Алмаз спускают на воду погранично-патрульное судно береговой охраны проекта 22120 с бортовым номером 056 «Ладога»

видео в источнике https://vk.com/...66596029_111669

© vk.com