Белые цветы Казани

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Завершено строительство второй очереди бульвара «Белые цветы» в Казани. И теперь наконец мы можем пройти по всему бульвару. В первую очередь благоустройства нового места отдыха для жителей вошёл участок от проспекта Ямашева до улицы Четаева. Вторая очередь — от улицы Четаева до улицы Чистопольской.

Идея

Расположен бульвар в спальном районе Казани недалеко от центра. Старый генплан застройки предполагал большой бульвар от проспекта Ямашева к реке Казанке между микрорайонами, но реальность оказалась иной: бульвар стал пустырём с парковкой, который регулярно откусывали под офисники и торговлю.

Так было:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Однако жителей подобный расклад не устроил категорически.

Концепция благоустройства стала активно обсуждаться на специализированнм сайте и в соцсетях, а после и на встречах с горожанами. Многие решения специалистам подсказали именно жители. Кроме того, были отдельные встречи со школьниками, чья школа выходит на бульвар.

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Что получилось

Если коротко, то получилась красота:

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© ic.pics.livejournal.com

А теперь подробнее:

Для бульвара был разработан свой шрифт и логотип, для этого в состав команды специально пригласили каллиграфа:

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Со стороны проспекта Ямашева расположен главный вход на бульвар:

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В начале бульвара стоят столики-стулья с буквами татарского алфавита — это отсылка к печатной машинке татарского писателя Абдурахмана Абсалямова, на которой написал свои «Белые цветы»:

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Гибкие формы навесов отсылают к балконам домов вдоль бульвара и воде, ведь рядом река Казанка. А подобранные цвета — это цвета ближайших зданий:

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В одном месте поставили голые стволы деревьев — так архитекторы отметили деревню, которая когда-то стояла на этом месте:

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Масштаб детский

Бульвар рассчитан на разные запросы и возрасты. Начнём с простого: здесь есть детская площадка.

На ней нет разноцветного вырвиглаз пластика. Всё оборудование максимально естественных цветов и материала — яркости и пластика у каждого дома много, здесь же цель развивать детей и готовить к взрослению.

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Да, дерево через какое-то время придётся менять, но оно растёт и меняется вместе с детьми — это важное и полезное для детей свойство материала. Лет через 15-20 всё равно нужно будет обновлять оборудование:

© live.staticflickr.com

Мощение дорожек специально подобрано так, чтобы дети могли прыгать по тёмным плиткам:

© live.staticflickr.com

Мы все были детьми, но, повзрослев, забыли, каково это — быть маленьким. Дети смотрят на мир иначе, поэтому при масштабе это важно учитывать. Обычная полянка для взрослого, а для ребёнка — это целый мир для игры. Ещё здесь много кустов, которые соразмерны детям и хорошо успокаивают ветер.

© live.staticflickr.com

По вечерам же многие обычные вещи раскрываются по-новому за счёт подсветки. Например, пеньки начинают светиться и привлекать внимание:

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Жители очень хотели иметь фонтан на бульваре, но обычный фонтан с чашей — весьма дорогой и бесполезный элемент в таком месте. Зато сухой фонтан с небольшим уклоном и лужей позволяет потрогать воду, побегать между струй и в целом взаимодействовать с водой — дети и даже взрослые это очень любят. Да, ребёнок намочит штаны, зато будет рад и поймёт физику большой воды — небольшая плата за нормальное взросление.

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Зимой же здесь работает подсветка и можно поиграть с ней или побегать по бортику. Будь здесь обычный фонтан, он бы просто стоял пустым.

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Для родителей везде есть удобные скамейки с навесами:

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И без:

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Завершает первую очередь детская горка. Да, простая горка. Архитекторы специально её здесь сделали, чтобы дети могли кататься на попе зимой:

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Вторая очередь. Тоже для детей

Куда интереснее дела с детской площадкой на второй очереди бульвара. Здесь дети во время работы с архитекторами заявили, что хотят иметь лаборатории для изучения среды вокруг! Например, это «лаборатория изучения собственных сил», многие преграды требуют смелости и ловкости:

© live.staticflickr.com

При мне отец (или дед?) сопровождал ребёнка, который бегал внутри и часто боялся проходить дальше, но преодолевал себя и в итоге дошёл до победной горки. Хорошая тренировка нервов в безопасных условиях под присмотром взрослых:

© live.staticflickr.com

Тут «лаборатория звука и физики»: покричать в трубку, попрыгать, изучить разные породы деревьев и прочее.

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Плюс появилась огромная песочница, так как прошлая просто не справлялась с потоком детей:

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Площадка для лазания:

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Рядом качели:

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Здесь же зона для совсем маленьких. Разные зоны соединены между собой основной тропой для взрослых, но есть и «скрытые» пути для детей — можно бегать между деревьев и общаться с младшими и старшими ребятами.

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© live.staticflickr.com

Где играть взрослым?

Так, а что для всех других здесь обустроили? Ведь вокруг живут не только дети и их родители — есть подростки, холостяки и просто молодые пары. Начнём с подростков, а то их вечно отовсюду прогоняют и не замечают. Как вам такие гамаки?

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Летом место раскрывается лучше. И да, в этом случае дизайн универсален, посидеть-полежать хочется всем, получается социальное смешение:

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Рядом обычные лежаки в полумраке. Подросткам нужно своё место, где их просто не будут трогать. А если в этом месте ещё можно будет наделать классных фоток в Инстаграм, то вообще класс. Теперь такое место у них (и не только) есть:

© live.staticflickr.com

Для компаний есть зона «кабинетов»:

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© live.staticflickr.com

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Часто у нас боятся ставить столики и беседки, потому что «наркоманы-бухать-орать-мешать». Из-за такой логики из проектов часто вырезают всё интересное и полезное, оставляя лишь урны и плитку — место пустует, такая среда как раз и приглашает к асоциальному поведению.

Другое дело — удобный и комфортный для всех сквер, где ты у всех навиду, мимо постоянно ходят родители с детьми, а жители воспринимают пространство продолжением своей квартиры. Творить безобразие здесь не хочется, люди вокруг сами поддерживают социальный контроль без помощи камер или полиции.

© live.staticflickr.com

Большая спортивная площадка. Архитекторы понимали, что железные и пластиковые стенки за воротами живут год-два, поэтому сделали её из кирпича:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

С другой стороны площадка для стритбола:

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Есть и уличные тренажёры:

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© forum.na-svyazi.ru

Изюминка в снарядах для пенсионеров, которые в том числе используют при восстановлении после травм.

© live.staticflickr.com

А это — балетный станок:

© live.staticflickr.com

Есть площадка для выгула собак. Это не зона для тренировки бойцовых собак, а комфортное место с беседкой и укреплённым грунтом, где можно отпустить собаку побегать, не опасаясь за неё и других.

© live.staticflickr.com

За счёт собаководов место становится живым и безопасным, ведь животных часто выгуливают рано утром и по ночам, когда улицы пусты. С ними же у места всегда есть «глаза», которые смогут помочь в случае чего. Плюс такие места формируют местное сообщество, где хозяева общаются и знакомятся.

© forum.na-svyazi.ru

Ну и, естественно, собаки не должны убегать и пугать людей:

© forum.na-svyazi.ru

А ещё на территории бульвара можно встретить урны для собачьих отходов:

© forum.na-svyazi.ru

По соседски:

На второй очереди бульвара появилась площадь с ёлкой для праздников, жители сами наряжают её перед Новым годом:

© live.staticflickr.com

Рядом соседский центр с павильоном и туалетом:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

В павильоне проводили занятия школы гончарного мастерства, каллиграфии и раннего развития, а амфитеатр использовали для просмотра фильмов. В 2020 году из-за ковида мероприятий не было.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Зима в Казани

Да, в Казани есть зима со снегом и холодами, но это не означает прекращение жизни. У бульвара есть зимний мастер-план использования — здесь изначально закладывали разные решения, чтобы было комфортно как летом, так и зимой. Например, при благоустройстве заложили павильоны для бизнеса, где можно погреться и купить чай-кофе:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

Здесь много навесов над игровыми зонами и разным оборудованием — они свободны от снега. Летом же на бульваре много места, где можно переждать дождь.

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

Ещё зимой есть проблема темноты — световой день очень короткий, что бьёт по нашему самочувствию. Кроме того, тёмное пространство подсознательно воспринимается небезопасным. Здесь же в навесы вмонтирована подсветка:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

В целом очень много внимания уделено освещению — вечером место преображается и воспринимается по-новому.

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

В общем, тут не боятся зимы, а используют её — это естественно для России!

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

И летние дорожки

Через бульвар проходит много разных дорожек. Центральная:

© forum.na-svyazi.ru

Боковая:

© forum.na-svyazi.ru

Велосипедная:

© forum.na-svyazi.ru

Деревянная:

© forum.na-svyazi.ru

© forum.na-svyazi.ru

В парке много зелени:

© forum.na-svyazi.ru

© forum.na-svyazi.ru

© forum.na-svyazi.ru

© forum.na-svyazi.ru

Главное и вторичное

В этом районе Казани подошли к благоустройству серьёзно. Ведь важно не сводить всё к модным качелям или гирляндам — здесь был соблюдён правильный процесс проектирования с активным вовлечением всех жителей, чтобы место притягивало и объединяло людей круглый год.

© live.staticflickr.com

Место делали с любовью, это хорошо считывается через дизайн и внимание к деталям. Но хотелось бы сделать акцент на главном — очистке почвы и озеленении: здесь убрали парковку, рекультивировали верхний слой, создали новый рельеф и высадили взрослые деревья с кустами. Из голого поля грязи получился парк. Это позволило успокоить ветра, плюс создать разнообразную среду для людей и животных.

Лавки, урны и игровые площадки лет через 10-20 придётся менять, а растения — это то решение, которое будет делать жизнь людей лучше столетиями. Это называется инвестиции в будущее.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

В сообщении использованы фотографии: Даниил Шведов, «Фарбштайн», «Парк-Сервис», программы развития общественных пространств Республики Татарстан, Дмитрий Смирнов.

Эксурсия организована ребятами из «Проектной Группы 8».

Также использованы материалы: https://forum.na-svyazi.ru/?showtopi