В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А
10 июня 2021 года в Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78661 (0206).Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.
Это первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (RA-78661), собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».
Фото: https://aviafor....27560/page-118
Читайте также...
- В Ульяновске на летные испытания передан очередной Ил-76МД-90А
- Очередной самолет Ил-76МД-90А после покраски передан на испытания
- В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
12.06.2112:21:10