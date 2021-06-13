Благоустройство наших городов
В обзор вошли завершённые объекты, информация по которым ранее не публиковалась на сайте
В Туле реконструирован Платоновский парк
4 лет назад парк был в запущенном состоянии и жители неоднократно обращались к властям с просьбами привести территорию в порядок. Компания «Щекиноазот» за счёт собственных средств начала комплексные работы по созданию природного рекреационного парка, разделённого на две части: зону культуры и отдыха и зону природы и прогулок.
Проведён значительный объём работ, всего проложено 10 км пешеходных дорожек, вычищен лес, создана набережная вокруг большого пруда.
Проект создания парка предполагал нескольких зон: тишины и отдыха, культуры, спорта, для детей и взрослых.
Зона культуры и отдыха расположилась на западной стороне парка. Напротив бывшего ресторана «Купец Платонов» был обустроен главный вход в парк:
В центре главной площади парка установлен фонтан с окружающими его колоннадой в классическом стиле, цветочными газонами, скамьями для отдыха горожан:
От центральной площади к набережной вокруг среднего пруда ведут лестничные спуски:
Между набережной и фонтаном обустроена детская площадка, игровой комплекс которой изготовлен из отборных сортов кедра и секвойи.
На входе в парк и в конце набережной установили две ротонды — теперь это любимые места для фотосессий многочисленных свадеб:
А дорогу и набережную соединил кованый металлический мостик:
Благоустроенная зона культуры и отдыха Платоновского парка стала местом притяжения туляков. Здесь проходят вернисажи, мастер-классы, творческие фестивали и народные гулянья.
Создание зоны природы и прогулок в восточной и южной частях парка началось в 2018 году. Здесь сохранили существующий природный ландшафт и максимально бережно очистили лес от сухостоя и больных деревьев, сберегли каждое историческое дерево. Высажено немало и новых деревьев ценных пород.
Выложили симпатичные пешеходные дорожки, которые повторяют естественные изгибы рельефа. Здесь появились кованые качели, ещё одна ротонда напротив уже существующей, лавочки и декоративные ограждения.
Набережную закольцевали, облагородили спуск к роднику, а сам родник прочистили. Восстановлен верхний пруд — здесь есть водопад и домик для уток.
По многочисленным просьбам жителей ЖК «Зеленстрой-2» к верхнему пруду обустроены лестничные спуски, которые напрямую соединяют жилищный квартал и парк.
В парке создано много мест для занятий спортом — дорожки для бегунов и велосипедистов, площадки для занятий баскетболом и мини-футболом, площадка для занятий воркаутом и детский спортивный городок.
По просьбам жителей Зеленстроя в южной части обустроены два дополнительных входа в парк, доступных для инвалидов.
В конце 2020 года в парке появилась площадка для выгула и дрессировки собак — об этом просили жители прилегающих кварталов.
А к Рождеству в парке залили каток и установили детскую зимнюю горку:
Весной 2021 года в Платоновском парке начался ремонт плотины и очистка большого пруда.
В Евпатории состоялось обновленного Мойнакского парка
Раньше здесь была просто алля, ведущая к озеру Мойнаки, а после благоустройства территория превратилась в современную многофункциональную зону отдыха для взрослых и детей.
В парке установлено уличное освещение, уложена тротуарная плитка, завершено озеленение земельных участков, завершён монтаж спецоборудования для скейт-зоны и установлены малые архитектурные формы (световые, деревянные, декоративные и кованные конструкции). Новинкой в парке стала IT-зона с бесплатным «WiFi», где можно подзарядить мобильные телефоны и другие электронные устройства.
Общественная территория для комфортного отдыха горожан построена в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Продолжается благоустройство посёлка Заозерное под Евпаторией
Общественная территория в пгт. Заозерное оборудована футбольным полем, рядом с которым добавили утеплённую раздевалку, трибуны и ограждение.
Также были установлены дополнительные опоры освещения, лавочки, современные перголы и элементы озеленения. Дорожки внутри двора, тротуары и подходы к подъездам замостили плиткой. По просьбе жителей поселка данная площадка приобрела имя тренера Николая Дмитриевича Ищенко. Именно по его инициативе около двадцати лет назад было открыто первое футбольное поле в посёлке, где начала свою деятельность детская футбольная команда «Сталкер».
В селе Самарском Ростовской области благоустроили парк с фонтаном
В селе Самарском Азовского района благоустроили парк им. Ленинского комсомола. Объект был выбран жителями по результатам рейтингового голосования. Работы проводились в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Излюбленное место отдыха сельчан заметно преобразилось. Тут появилась детская площадка, велодорожки, лавочки и урны. Наиболее важным изменением жители села считают установку фонтана, который обеспечит прохладу во время летних прогулок и проведения массовых мероприятий.
Работы выполнены в срок, их стоимость составила 26 млн рублей.
Нижний Новгород: к 800-летию города
К 800-летию Нижнего Новгорода в области завершёна реконструкция 32 городских объектов. Сегодня мы остановимся на трёх из них, благоустройство которых потребовало более 200 млн рублей из городской казны:
— Площадь Маркина:
Если вы приезжали или уезжали из Нижнего Новгорода с Речного вокзала, то, конечно, знаете эту небольшую, но красивую площадь с фонтанами и скамеечками.
Прогулочная часть площади была увеличена на 2500 м2. С проезжей части у сквера убрали островки, которые мешали движению транспорта, появились парковочные стойки для велосипедов, детская горка и другие конструкции для детей (качели, слуховые трубы, прыгунки). На территории демонтировали все рекламные конструкции, а также убрали под землю электрические провода в рамках «Чистого неба».
Последним аккордом реконструкции стал запуск фонтана 9 мая:
При реконструкции была проведена облицовка фонтана новым гранитом. Специалисты заменили оборудование (водопроводные трубы, насосы) и установили подсветку фонтана. «Рисунок» струй стал светодинамическим и теперь поддерживается музыкальным сопровождением.
— Площадь перед канатной дорогой:
Здесь появились места для отдыха, зеленые зоны, парковка для автомобилей. Перед станцией уложили новое мощение и установили освещение — кроме того, здесь появилась смотровая площадка на борскую сторону с местами для отдыха.
В будущем году, в рамках второго этапа благоустройства планируется сделать кратчайший пешеходный транзит от улицы Большой Печерской до канатной дороги.
— Сквер Свердлова:
В сквере имени Свердлова появился многофункциональный настил из лиственницы — на нем можно отдыхать или устраивать встречи клубов. Благодаря ярусам здесь можно проводить лекции или небольшие концерты.
Как хороши эти симпатичные скамеечки… Да и урны не портят пейзаж!
Арки, которые по своей архитектуре напоминают домики, являются отсылкой к прежней застройке XIX века:
Горка, на которой прошло детство многих поколений нижегородцев, живущих в этом районе, тоже преобразилась в лучшую сторону:
Приезжайте в Нижний! Нашей красоты хватит на всех!
В Дзержинске Нижегородской области на Торговой площади в зимний период была установлена световая инсталляция
Она украшала главный городской фонтан в зимний период.
На чаше фонтана возведена защитная сборно-разборная конструкция, состоящая из металлокаркаса. Она украшена светодиодной подсветкой, стилизованной под действующий фонтан.
Светодинамическая конструкция будет использоваться и в последующие годы для украшения и защиты чаши фонтана в период, когда все его механизмы будут в нерабочем режиме.
Новый светодинамический фонтан был построен на Торговой площади в 2020 году.
Цветомузыкальный фонтан открылся в Ростове-на-Дону
Летний сезон в городе открыл не только светомузыкальный фонтан на набережной в Левобережном парке города, но и новый светомузыкальный фонтан на улице Пушкинской — у Донской государственной публичной библиотеки.
На Пушкинской фонтан возобновил работу после восьми лет простоя. Его не просто отремонтировали и заполнили чашу водой, а установили специальное светозвуковое оборудование. И теперь горожан радуют водные каскады и световые переливы под звуки популярной классической музыки.
Московская набережная в Чебоксарах становится всё интересней
В Чебоксарах продолжается реконструкция Московской набережной на берегу Волги. К летнему сезону открылись два новых участка:
— «Тихая зона отдыха» расположилась на участке между Афанасьевским пляжем и спуском с микрорайона Волжский-3.
Уютные беседки, чистые мангалы, комфортные качели, и все это в окружении живописного пейзажа: с одной стороны — густой лес, с другой - Волга:
— деревянные дорожки и «Спортивная зона» между яхт-клубом «Вига» и Афанасьевским пляжем:
Сообщение подготовлено совместно с Human RS.
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