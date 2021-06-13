Благоустройство наших городов

В обзор вошли завершённые объекты, информация по которым ранее не публиковалась на сайте

© garbuzov-photo.ru

В Туле реконструирован Платоновский парк

4 лет назад парк был в запущенном состоянии и жители неоднократно обращались к властям с просьбами привести территорию в порядок. Компания «Щекиноазот» за счёт собственных средств начала комплексные работы по созданию природного рекреационного парка, разделённого на две части: зону культуры и отдыха и зону природы и прогулок.

Проведён значительный объём работ, всего проложено 10 км пешеходных дорожек, вычищен лес, создана набережная вокруг большого пруда.

Проект создания парка предполагал нескольких зон: тишины и отдыха, культуры, спорта, для детей и взрослых.

Зона культуры и отдыха расположилась на западной стороне парка. Напротив бывшего ресторана «Купец Платонов» был обустроен главный вход в парк:

© foto-tula.ru

В центре главной площади парка установлен фонтан с окружающими его колоннадой в классическом стиле, цветочными газонами, скамьями для отдыха горожан:

© gazeta-tula.ru

От центральной площади к набережной вокруг среднего пруда ведут лестничные спуски:

© svoimirukamivdome.ru

Между набережной и фонтаном обустроена детская площадка, игровой комплекс которой изготовлен из отборных сортов кедра и секвойи.

На входе в парк и в конце набережной установили две ротонды — теперь это любимые места для фотосессий многочисленных свадеб:

© visittula.com

А дорогу и набережную соединил кованый металлический мостик:

© wiki-tula.ru

Благоустроенная зона культуры и отдыха Платоновского парка стала местом притяжения туляков. Здесь проходят вернисажи, мастер-классы, творческие фестивали и народные гулянья.

Создание зоны природы и прогулок в восточной и южной частях парка началось в 2018 году. Здесь сохранили существующий природный ландшафт и максимально бережно очистили лес от сухостоя и больных деревьев, сберегли каждое историческое дерево. Высажено немало и новых деревьев ценных пород.

© foto-tula.ru

Выложили симпатичные пешеходные дорожки, которые повторяют естественные изгибы рельефа. Здесь появились кованые качели, ещё одна ротонда напротив уже существующей, лавочки и декоративные ограждения.

Набережную закольцевали, облагородили спуск к роднику, а сам родник прочистили. Восстановлен верхний пруд — здесь есть водопад и домик для уток.

По многочисленным просьбам жителей ЖК «Зеленстрой-2» к верхнему пруду обустроены лестничные спуски, которые напрямую соединяют жилищный квартал и парк.

© cdnmyslo.ru

В парке создано много мест для занятий спортом — дорожки для бегунов и велосипедистов, площадки для занятий баскетболом и мини-футболом, площадка для занятий воркаутом и детский спортивный городок.

По просьбам жителей Зеленстроя в южной части обустроены два дополнительных входа в парк, доступных для инвалидов.

В конце 2020 года в парке появилась площадка для выгула и дрессировки собак — об этом просили жители прилегающих кварталов.

А к Рождеству в парке залили каток и установили детскую зимнюю горку:

© gazetahimik.ru

© gazetahimik.ru

Весной 2021 года в Платоновском парке начался ремонт плотины и очистка большого пруда.

В Евпатории состоялось обновленного Мойнакского парка

Раньше здесь была просто алля, ведущая к озеру Мойнаки, а после благоустройства территория превратилась в современную многофункциональную зону отдыха для взрослых и детей.

© rk.gov.ru

В парке установлено уличное освещение, уложена тротуарная плитка, завершено озеленение земельных участков, завершён монтаж спецоборудования для скейт-зоны и установлены малые архитектурные формы (световые, деревянные, декоративные и кованные конструкции). Новинкой в парке стала IT-зона с бесплатным «WiFi», где можно подзарядить мобильные телефоны и другие электронные устройства.

© rk.gov.ru

© my-evp.ru

© rk.gov.ru

© my-evp.ru

© rk.gov.ru

© rk.gov.ru

© rk.gov.ru

Общественная территория для комфортного отдыха горожан построена в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Продолжается благоустройство посёлка Заозерное под Евпаторией

Общественная территория в пгт. Заозерное оборудована футбольным полем, рядом с которым добавили утеплённую раздевалку, трибуны и ограждение.

© my-evp.ru

© my-evp.ru

© my-evp.ru

© my-evp.ru

Также были установлены дополнительные опоры освещения, лавочки, современные перголы и элементы озеленения. Дорожки внутри двора, тротуары и подходы к подъездам замостили плиткой. По просьбе жителей поселка данная площадка приобрела имя тренера Николая Дмитриевича Ищенко. Именно по его инициативе около двадцати лет назад было открыто первое футбольное поле в посёлке, где начала свою деятельность детская футбольная команда «Сталкер».

В селе Самарском Ростовской области благоустроили парк с фонтаном

В селе Самарском Азовского района благоустроили парк им. Ленинского комсомола. Объект был выбран жителями по результатам рейтингового голосования. Работы проводились в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

© donland.ru

© donland.ru

Излюбленное место отдыха сельчан заметно преобразилось. Тут появилась детская площадка, велодорожки, лавочки и урны. Наиболее важным изменением жители села считают установку фонтана, который обеспечит прохладу во время летних прогулок и проведения массовых мероприятий.

Работы выполнены в срок, их стоимость составила 26 млн рублей.

Нижний Новгород: к 800-летию города

К 800-летию Нижнего Новгорода в области завершёна реконструкция 32 городских объектов. Сегодня мы остановимся на трёх из них, благоустройство которых потребовало более 200 млн рублей из городской казны:

— Площадь Маркина:

Если вы приезжали или уезжали из Нижнего Новгорода с Речного вокзала, то, конечно, знаете эту небольшую, но красивую площадь с фонтанами и скамеечками.

© Фото из открытых источников

Прогулочная часть площади была увеличена на 2500 м2. С проезжей части у сквера убрали островки, которые мешали движению транспорта, появились парковочные стойки для велосипедов, детская горка и другие конструкции для детей (качели, слуховые трубы, прыгунки). На территории демонтировали все рекламные конструкции, а также убрали под землю электрические провода в рамках «Чистого неба».

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Последним аккордом реконструкции стал запуск фонтана 9 мая:

© files.pravda-nn.ru

При реконструкции была проведена облицовка фонтана новым гранитом. Специалисты заменили оборудование (водопроводные трубы, насосы) и установили подсветку фонтана. «Рисунок» струй стал светодинамическим и теперь поддерживается музыкальным сопровождением.

— Площадь перед канатной дорогой:

Здесь появились места для отдыха, зеленые зоны, парковка для автомобилей. Перед станцией уложили новое мощение и установили освещение — кроме того, здесь появилась смотровая площадка на борскую сторону с местами для отдыха.

© static.ngs.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

В будущем году, в рамках второго этапа благоустройства планируется сделать кратчайший пешеходный транзит от улицы Большой Печерской до канатной дороги.

— Сквер Свердлова:

В сквере имени Свердлова появился многофункциональный настил из лиственницы — на нем можно отдыхать или устраивать встречи клубов. Благодаря ярусам здесь можно проводить лекции или небольшие концерты.

© static.ngs.ru

Как хороши эти симпатичные скамеечки… Да и урны не портят пейзаж!

© avatars.mds.yandex.net

Арки, которые по своей архитектуре напоминают домики, являются отсылкой к прежней застройке XIX века:

© avatars.mds.yandex.net

© static.ngs.ru

Горка, на которой прошло детство многих поколений нижегородцев, живущих в этом районе, тоже преобразилась в лучшую сторону:

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Приезжайте в Нижний! Нашей красоты хватит на всех!

В Дзержинске Нижегородской области на Торговой площади в зимний период была установлена световая инсталляция

Она украшала главный городской фонтан в зимний период.

На чаше фонтана возведена защитная сборно-разборная конструкция, состоящая из металлокаркаса. Она украшена светодиодной подсветкой, стилизованной под действующий фонтан.

© storage.myseldon.com

© i.mycdn.me

Светодинамическая конструкция будет использоваться и в последующие годы для украшения и защиты чаши фонтана в период, когда все его механизмы будут в нерабочем режиме.

Новый светодинамический фонтан был построен на Торговой площади в 2020 году.

Цветомузыкальный фонтан открылся в Ростове-на-Дону

Летний сезон в городе открыл не только светомузыкальный фонтан на набережной в Левобережном парке города, но и новый светомузыкальный фонтан на улице Пушкинской — у Донской государственной публичной библиотеки.

© bloknot-rostov.ru

© bloknot-rostov.ru

На Пушкинской фонтан возобновил работу после восьми лет простоя. Его не просто отремонтировали и заполнили чашу водой, а установили специальное светозвуковое оборудование. И теперь горожан радуют водные каскады и световые переливы под звуки популярной классической музыки.

Московская набережная в Чебоксарах становится всё интересней

В Чебоксарах продолжается реконструкция Московской набережной на берегу Волги. К летнему сезону открылись два новых участка:

— «Тихая зона отдыха» расположилась на участке между Афанасьевским пляжем и спуском с микрорайона Волжский-3.

Уютные беседки, чистые мангалы, комфортные качели, и все это в окружении живописного пейзажа: с одной стороны — густой лес, с другой - Волга:

© chgtrk.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

— деревянные дорожки и «Спортивная зона» между яхт-клубом «Вига» и Афанасьевским пляжем:

© sun9-7.userapi.com

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© sun9-7.userapi.com

© sun9-50.userapi.com

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

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https://www.don....ru/news/12174/

https://governm...v.ru/?id=277261

https://www.the...0/otkrytiya-800

https://zen.yan...b14d54ffbb7ba12

https://news.my...index/243658939

https://www.don....ru/news/13533/

https://chgtrk....as-tihaya-zona/

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