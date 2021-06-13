Производитель грузоподъемного оборудования из Кирова расширил географию экспортных поставок
Компания DIMET, являющаяся одним из ведущих мировых производителей грузоподъемного оборудования, расширила географию экспортных поставок, отгрузив немецкому заказчику в Бразилию четырех- и пяти-челюстные гидравлические грейфера DIMET DS объемом 0,8 м3 и электромагниты SM-серии (для перегрузки металлолома, стружки, чугунных чушек), которые предназначены для установки на перегружатели лома Sennebogen и Atlas.
В октябре 2020 года электромагниты SM-серии (линейка электромагнитов DIMET EMG SM разработана на основании пожеланий заказчиков из ЕС и США), пройдя испытания на тестовой площадке в ФРГ, получив высокую оценку качества и по некоторым параметрам превзойдя зарубежные аналоги, дополнили каталог навесного оборудования немецкой компании Sennebogen, что позволило ГК DIMET получить за рубежом новых клиентов.
Электромагниты DIMET ЭМГ-SM © Фото из открытых источников
https://dimetm....yferov_v_brazil
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