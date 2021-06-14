В Предгорном округе Ставропольского края закладывают 135 гектаров яблоневых садов

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Срок реализации инвестпроекта «Закладка яблоневого сада суперинтенсивного типа» в Предгорном округе — 2019-2023 годы. Его общая стоимость составила 409,1 миллиона рублей.

В рамках проекта запланировано заложить 123,9 гектара суперинтенсивных садов, создать современный комплекс по производству, хранению, первичной переработке и оптовой реализации яблок, а также современную систему мелиорации. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края. Реализация проекта позволила создать 150 рабочих мест: 75 штатных и столько же сезонных. Благодаря появлению новых суперинтенсивных садов производство продукции увеличится до 4,3 тысяч тонн осенне-зимних сортов яблок. К слову, в 2021 году в Предгорном округе ранее уже заложили 11 гектаров суперинтенстивных садов.

С 2018 по 2019 годы в округе 77 сельхозпроизводителям были предоставлены гранты на реализацию проектов. В результате они заложили 72 яблоневых сада и 5 черешневых. В 2021 году в региональный минсельхоз поступило ещё 20 заявок от округа на гранты. Большая часть из них уже одобрена.

Ранее сообщалось о закладке ещё 200 гектаров суперинтенсивных садов на территории Ставрополья.