ОМК начала производство биметаллических листов для машиностроительных заводов

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Объединённая металлургическая компания (ОМК) начала производство биметаллических листов с покрытием из нержавеющей стали для нефтехимической отрасли, атомного машиностроения и судостроения на своем выксунском заводе в Нижегородской области. Слой нержавеющей стали даёт металлу и изделиям из него особые защитные антикоррозионные свойства, отличающиеся долговечностью, устойчивостью к агрессивным средам и механическим повреждениям.

Для производства нового вида продукции на предприятии освоили сборку собственных биметаллических пакетов из подката сляба (стальная заготовка) чёрного металла и листа нержавеющей стали методом сварки. Оборудование современного металлургического комплекса стан-5000 ОМК позволяет изготавливать листы больших размеров — до 18 метров в длину и 4,5 метра в ширину. Общая толщина плакированного* листа варьируется от 18 до 50 мм. Слой нержавеющей стали на готовом листе — от двух до восьми миллиметров в зависимости от требований заказчика. Первые заказы отгрузили потребителям весной.

«Плакированные листы, имеющие покрытие из нержавеющей стали, востребованы в нефтехимической отрасли, атомном машиностроении и судостроении благодаря своим эксплуатационным свойствам и более длительному сроку службы. Потребность в такой продукции растет вместе с развитием основных отраслей промышленности, потребляющих биметаллический лист. Успешный опыт освоения нового вида продукции ОМК служит еще одним подтверждением нашей готовности к решению самых сложных задач для клиентов», — отметил руководитель бизнес-единицы «ОМК ТЭК» Вадим Сахарнюк.

Плакирование* - нанесение на поверхность металлических листов, плит, проволоки или труб тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом (для выксунского завода ОМК — методом горячей прокатки). Плакированными называются металлы, покрытые каким-либо металлическим или неметаллическим материалом. Если плакирующий слой металлический, то такой материал называется биметаллом или двухслойным металлом. Сцепление между металлами происходит в результате диффузии под влиянием совместной деформации горячей заготовки. Цель плакирования — создать на поверхности черного металла слой материала с особыми защитными свойствами.