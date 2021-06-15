В Ставропольском крае открыто производство фурнитуры для кухонной посуды

Компания «БакелитПласт» (г. Ставрополь) открыла производство пластмассовой фурнитуры в индустриальном парке «Мастер» Ставропольского края. Продукция проходит полный цикл производства от литья до покраски специальным декоративным покрытием.

«БакелитПласт» разместил высокопроизводительные машины для литья пластмасс под давлением и окрасочные аппараты. Мощности парка термопластавтоматов позволяют ежемесячно выпускать до 150 тыс изделий.

Предприятие занимается изготовлением длинных, вспомогательных и боковых ручек из бакелита (термостойкой пластмассы) для разных видов кухонной утвари. В частности, такая фурнитура применяется на ковшах, сковородах, кастрюлях, мисках, а также крышках для посуды. Фурнитура для кухонной посуды уже поставляется в центральную часть России.

«В настоящее время резидент уже наладил поставки продукции на несколько российских предприятий, которые занимаются производством алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Для расширения зоны сбыта компания прорабатывают возможности выхода на новые рынки», — сообщили в Министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Собственные инвестиции управляющей компании АО «КИП «Мастер» в Ставропольском индустриальном парке суммарно составили более 450 млн руб. На сегодняшний день под производственную деятельность используется около 60 тыс. м2 полезных площадей СКИП «Мастер», где размещено 56 предприятий с численностью сотрудников свыше 600 человек. По итогам 2020 года общая выручка резидентов составила более 2,9 млрд руб.