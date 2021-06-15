На Камчатке заложили киль малотоннажного рыболовного сейнера проекта 04130
Это будет первое судно за последние несколько лет, которое построят на камчатских верфях. Заказчиком строительства выступило крупнейшее рыбодобывающее предприятие Камчатского края — рыболовецкий колхоз имени Ленина. Изготовит сейнер Камчатский НПЦ «Торсиотест». Малотоннажный рыболовный сейнер проекта 04130 станет первым из шести аналогичных МРС, которые будут построены на территории полуострова.
На строительство первого МРС планируется чуть больше года. На создание остальных судов этой серии должно уйти уже меньше времени: программу по строительству шести малых рыболовных сейнеров рассчитывают реализовать за четыре года.
«Проектируя эти суда, мы пытались максимально адаптировать их к Камчатскому краю, к нашим условиям. Судно будет способно эффективно вести промысел, работать на донно-пищевых объектах, на ставных неводах, что немаловажно и, в том числе, предусмотрена возможность захода в так называемые узкости. Я сегодня хочу выразить слова искренней признательности и благодарности тем людям, без которых был бы невозможен сегодняшний праздник. Тем, кто поддержал идею по проектированию, по строительству этого судна именно на Камчатке», — добавил председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов.
Напомним, начало строительства МРС стало возможным в том числе благодаря введению федеральных квот на инвестиционные цели — их ещё называют «квоты под киль». По этой же программе колхоз им. Ленина построил на Калининградской верфи три судна, которые уже работают на промысле. Назначение нового строящегося малого сейнера — вылов и транспортировка сырца в грузовом трюме наливом на береговую фабрику предприятия для дальнейшей переработки.
Малотоннажное рыбопромысловое судно проекта 04130 — справка
Разработчик проекта — ООО «Форс технологии»
Длина — 26,45 м
Ширина — 8 м
Водоизмещение — 306,3 т
Осадка — 2,2 м
Высота борта — 3,65 м
Мощность — 441 кВт
Экипаж — 7 чел.
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