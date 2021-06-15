На Камчатке заложили киль малотоннажного рыболовного сейнера проекта 04130

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Это будет первое судно за последние несколько лет, которое построят на камчатских верфях. Заказчиком строительства выступило крупнейшее рыбодобывающее предприятие Камчатского края — рыболовецкий колхоз имени Ленина. Изготовит сейнер Камчатский НПЦ «Торсиотест». Малотоннажный рыболовный сейнер проекта 04130 станет первым из шести аналогичных МРС, которые будут построены на территории полуострова.

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На строительство первого МРС планируется чуть больше года. На создание остальных судов этой серии должно уйти уже меньше времени: программу по строительству шести малых рыболовных сейнеров рассчитывают реализовать за четыре года.

«Проектируя эти суда, мы пытались максимально адаптировать их к Камчатскому краю, к нашим условиям. Судно будет способно эффективно вести промысел, работать на донно-пищевых объектах, на ставных неводах, что немаловажно и, в том числе, предусмотрена возможность захода в так называемые узкости. Я сегодня хочу выразить слова искренней признательности и благодарности тем людям, без которых был бы невозможен сегодняшний праздник. Тем, кто поддержал идею по проектированию, по строительству этого судна именно на Камчатке», — добавил председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов.

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Напомним, начало строительства МРС стало возможным в том числе благодаря введению федеральных квот на инвестиционные цели — их ещё называют «квоты под киль». По этой же программе колхоз им. Ленина построил на Калининградской верфи три судна, которые уже работают на промысле. Назначение нового строящегося малого сейнера — вылов и транспортировка сырца в грузовом трюме наливом на береговую фабрику предприятия для дальнейшей переработки.

Малотоннажное рыбопромысловое судно проекта 04130 — справка

Разработчик проекта — ООО «Форс технологии»

Длина — 26,45 м

Ширина — 8 м

Водоизмещение — 306,3 т

Осадка — 2,2 м

Высота борта — 3,65 м

Мощность — 441 кВт

Экипаж — 7 чел.