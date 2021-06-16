На предприятии ОАО «Сибиар» запущена новая линия заполнения аэрозольных баллонов

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Компания «Сибиар» из г. Новосибирск занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке.

Пуск новой четырёхцветной печатной машины литографии с ультрафиолетовой сушкой PRIMEX-P452 фирмы «Фуджи Кикаи Когио» (Япония) позволяет получать готовую печать за один прогон, тогда как на существующем оборудовании для получения готовой печати необходимо осуществлять два или три прогона листов через машины печати и печь сушки листов жести.

Стоимость оборудования составила более 126,5 млн рублей. В общей сложности в 2021 году ОАО «Сибиар» намерено инвестировать в свои мощности более 200 млн рублей. Вслед за печатной машиной на предприятие поступят пять новых прессов.

Внедрение линии позволит уйти от электрических печей сушки листов жести, увеличить операционную производительность в 2 раза (7500 листов/час) и качество печати на порядок, а также сократить количество обслуживающего персонала в 2 раза и потребление электроэнергии почти в 3 раза.

Генеральный директор завода «Сибиар» Виктор Кушнир пояснил, что новая машина позволила в разы увеличить темпы производства.

При этом, это — экологически чистое оборудование. Любая краска — литография — при сушке издаёт сильные запахи. В случае ультрафиолетовой сушки этого нет, — добавил Кушнир добавил.

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«В рамках инвестиционной программы предприятия в краткосрочной перспективе планируется модернизация участка штамповки с приобретением более производительного прессового оборудования для изготовления концевых деталей баллонов, а также приобретение линии по изготовлению алюминиевого баллона для выпуска аэрозоле», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.