Уральские «Ласточки» связали Самару и Тольятти

© sinara-group.com

Скоростные электропоезда «Ласточка» производства завода «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма Свердловской области) вышли в регулярные рейсы по новому маршруту: Самара — Жигулевское море (Тольятти). Самарская область стала новым, 24-м по счету регионом России, где «Ласточки» задействованы в пригородном пассажирском сообщении.

Электропоезд «Ласточка» ЭС2Г отправился в первую поездку из Самары 11 июня в 18:00. Со станции Жигулевское море — 12 июня в 07:00.

Для двух с половиной миллионов жителей Самарской области эта первая «Ласточка» — первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. В перспективе имеются технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта Курумоч и Тольятти скоростной железнодорожной линией.

Пятивагонные составы «Ласточек» теперь курсируют по маршруту Самара — Жигулевское море (Тольятти) ежедневно шесть раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время в пути — 1 час 25 минут. По пути поезд делает остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

«Это, безусловно, знаковое событие. Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав, развивающий скорость до 160 км/ч. Это первый шаг в направлении внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры», — отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Современные скоростные поезда «Ласточка» ЭС2Г оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, розетками для подзарядки мобильных устройств, информационными табло и обеспечивают комфорт перемещения для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

География эксплуатации уральских «Ласточек» постоянно расширяется. На сегодняшний день они курсируют уже на территории 24 регионов России от Москвы и Санкт-Петербурга до Калининградской и Тюменской областей, а с 30 апреля текущего года вышли и в международное сообщение по маршруту Москва — Минск. В Самарской области «Ласточки» уже проходили в тестовом режиме маршруты Самара — Сызрань и Самара — Пенза — Саранск.

«Сегодня праздник д"Сегодня праздник д

Detected language: Russian