Третий Бе-200 для ВМФ России совершил первый полёт

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С заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ПС (бортовой номер RF-88457 / 23).Поднятый в воздух самолет Бе-200ПС стал третьим бортом по данному контракту с Министерством обороны, и одновременно вторым построенным Бе-200 в поисково-спасательном исполнении Бе-200ПС

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ПС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.

© Фото из открытых источников