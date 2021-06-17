Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

Третий Бе-200 для ВМФ России совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

С заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ПС (бортовой номер RF-88457 / 23).Поднятый в воздух самолет Бе-200ПС стал третьим бортом по данному контракту с Министерством обороны, и одновременно вторым построенным Бе-200 в поисково-спасательном исполнении Бе-200ПС

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ПС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.

 © Фото из открытых источников

Бе-200ПС, ОАК, ТАНТК им. Г.М. Бериева, Ростовская область, Минобороны, ВМФ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,