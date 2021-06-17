Новый цех окончательной сборки МС-21 запущен на Иркутском авиазаводе

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В новом цехе окончательной сборки МС-21 Иркутского авиазавода развёрнуто три сборочных станции. На первой станции сборки осуществляется стыковка фюзеляжа, на второй стыковка крыльев, на третьей — хвостового оперения.

В ближайшее время в цехе будут установлены ещё две станции, на которых будут устанавливать авиаоборудование. Они обеспечат потоковое продвижение. На каждом этапе самолёт будет укрупняться, превращаться в окончательный облик и выходить уже готовым изделием.

Новый цех окончательной сборки на Иркутском авиазаводе позволит выпускать до 36 самолетов МС-21 в год.

МС-21 — российский лайнер, вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который создаётся на замену Ту-154 и Ту-134. Удлинённое композитное крыло должно стать одним из его конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона. Исполнителем программы является «Корпорация Иркут», входящая в состав ОАК госкорпорации «Ростех».

Первый полёт МС-21 состоялся 28 мая 2017 года. А 15 декабря 2020-го самолёт совершил первый полёт с российским двигателем ПД-14.

Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов и генеральный директор завода Александр Вепрев рассказали, что завод начал сборку отсеков ещё трёх серийных самолетов МС-21-300, а также изготовление деталей и узлов последующих лайнеров.

Ранее на заводе построили пять МС, которые уже летают. И один достраивают. Это первый МС-21 с российским композитным крылом. Лайнер находится в цехе окончательной сборки. Одна консоль крыла из российских композиционных материалов на нём уже установлена. В ближайшее время из Ульяновска доставят вторую, сообщает пресс-служба Корпорации «Иркут».