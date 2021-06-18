Новые детские сады открываются в регионах часть 11 (2021г.)

Детский сад в виде «Лего» на 100 мест открыли в Чите © media.75.ru

Забайкальский край

Открытие детского сада по улице Чайковского, 41, в Чите состоялось 10 июня. В детский сад смогут ходить 100 детей от 1,5 до 7 лет. На его возведение было предусмотрено более 140 миллионов рублей в рамках национального проекта «Демография».

Детский сад представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже расположено два блока с помещениями групповых ячеек для детей ясельного возраста, центральный блок с медицинскими кабинетами, помещениями для занятий музыкой и физкультурой, охраны, завхоза, постирочной и пищевым блоком. На втором этаже планируется расположить три группы для дошкольного возраста и административную часть

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За основу образного решения фасадов учреждения взята детская игра «Лего». Светлые стены фасадов служат фоном для моделирования различных композиций из квадратных и прямоугольных форм.

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Республика Алтай

в Турочакском районе 9 июня открыли детский сад «Радуга» в райцентре, построен по национальному проекту «Демография» и рассчитан на 100 мест, в том числе здесь создано 40 мест для малышей ясельного возраста.

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Иркутская область

д. Ревякина

17 июня в деревне Ревякина открыли новый детский сад на 140 мест. Детский сад построен в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году. Средства в размере 266,4 миллиона рублей выделены из федерального, областного и районного бюджетов.

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В новом дошкольном учреждении есть все необходимое для комфортного пребывания детей: игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, классы для занятий творчеством, методический кабинет. Медицинский блок и пищеблок оснащены современным технологическим оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме этого, на закрытой благоустроенной территории расположены спортивные площадки, игровые комплексы и прогулочные зоны.

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Кемеровская область

Детский сад «Современные дети» открылся в Кемерове

Дошкольное учреждение комбинированного типа на 200 мест построено в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость работ составила 380,7 млн рублей, в том числе 223,3 млн рублей из федерального бюджета, 36,9 млн рублей — областное, 120,5 млн рублей — местное финансирование.

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Новый корпус рассчитан на девять групп общеразвивающей направленности и две группы кратковременного пребывания для оказания ранней консультационной, диагностической, методической помощи родителям с детьми, не посещающими детский сад. Проектом предусмотрены спортивный и музыкальный залы, а также бассейн, в котором специальная автоматическая установка контролирует температуру и качество воды путем трехступенчатой фильтрации.

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Для разностороннего развития детей в новом детсаду есть изостудия, фотомультстудия, кабинеты ментальной арифметики и современного краеведения, где малыши будут знакомиться с историей и перспективами развития Кузбасса. Кроме того, оборудован интерактивный комплекс для обучения детей финансовой грамотности, формирования у детей знаний о времени и навыков управления им — умения выделять обычные ежедневные обязательные, важные дела, их последовательность и периодичность. По запросу родителей для детей микрорайона организованы дополнительные платные услуги: синхронное плавание, хореография, спортивные танцы.

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г. Санкт-Петербург

На территории жилого комплекса «Солнечный город» сегодня открылся современный детский сад с бассейном и необычной метеоплощадкой, по адресу пр. Ветеранов, 173 к. 2 и стал филиалом детского сада № 94. Он рассчитан на 220 мест — это уже четвертое дошкольное учреждение, которое принимает малышей в квартале «Солнечный город»

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Астраханская область

с. Каралат

Новый детский сад на 50 мест построен в селе Каралат Камызякского района в рекордные сроки — всего за полгода. Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» нацпроекта «Демография». Садик уже принял своих первых воспитанников: сейчас дошкольные группы посещают 43 малыша от 1,5 до 7 лет.

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В новом здании есть всё необходимое для комфортного пребывания детей: физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок со всем необходимым оборудованием, большие комнаты, просторные спальни, удобные раздевалки и санузлы, современная мебель, разнообразные игрушки и мягкий инвентарь. В группах и спальнях — тёплые полы, поэтому родители воспитанников могут не переживать, что дети будут мёрзнуть в холодное время года. Особенно стоит отметить, что в учреждении полностью оборудован санузел для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

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https://www.ast....ru/news/126925