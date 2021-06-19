Новейший БГК «Владимир Козицкий» вошёл в состав Черноморского флота

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В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла торжественная церемония по подъёму Андреевского флага и приёму в состав флота новейшего большого гидрографического катера проекта 23040 Г «Владимир Козицкий». Новое судно названо в честь заслуженного гидрографа Владимира Козицкого.

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука. В церемонии приняли участие командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, представителей завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветеранов и духовенства.

Большой гидрографический катер «Владимир Козицкий» пополнил состав гидрографических судов Черноморского флота. В ближайшее время экипаж новостройки начнёт отработку курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению поставленных задач.

Также на этой неделе в состав Черноморского флота приняли большой гидрографический катер «Борис Слободник».

Справочно:

«Владимир Козицкий» — пятый большой гидрографический катер проекта 23040 Г. ТТД: Водоизмещение: 192,7 т. Размеры: длина — 33,04 м, ширина — 6,8 м, осадка — 1,6 м. Скорость полного хода: 12,7 узлов. Дальность плавания: 2000 миль при 12 узлах. Силовая установка: 2×337 л.с. дизеля, 2 вала. Экипаж: 9 чел.

Боьшой гидрографический катер данного проекта спроектирован в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ и предназначен для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров, постановки/съёмки и обслуживания всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 тонны и длиной до 6,5 м. Помимо этого, катер способен доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.

Разработанный на базе катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, он представляет из себя стальной однопалубный самоходный катер, с транцевой кормовой оконечностью, с кормовым расположением рабочей палубы, с алюминиевой одноярусной жилой надстройкой в средней части и ходовой рубкой, с кормовым расположением машинного отделения и грузового трюма. Для повышения маневренности катер оборудован двухвальной движительной установкой с винтами фиксированного шага, носовым подруливающим устройством и способен двигаться на малых ходах 4-6 узлов. На катерах данного проекта также установлена современная интегрированная мостиковая система, которая обеспечивает рулевого всей необходимой информацией с носового и кормового пультов управления.

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