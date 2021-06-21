«Вертолеты России» поставили второй «Ансат» в Боснию и Герцеговину

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал вертолет «Ансат» для Министерства внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Это вторая машина производства Казанского вертолетного завода, поставленная в рамках контракта на три вертолета с европейским заказчиком.

В вертолете «Ансат» для нужд полиции Республики Сербской подготовлены места под установку поисковых прожекторов, системы беспарашютного десантирования, лебедки и внешней подвески. Машина оснащена громкоговорителем. В салоне располагаются 6 кресел для перевозки пассажиров. Вертолет оборудован системой активного гашения вибраций.

" «Ансат» поставлен заказчику в установленный срок, это первый серийный вертолет, на котором предполагается использование лебедки и внешней подвески. Третий вертолет в рамках данного контракта будет поставлен инозаказчику в 2022 году", — сказал управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

Также по действующему договору в рамках поэтапного обучения специалистов летного и технического состава пять представителей заказчика прошли подготовку в авиационном учебном центре КВЗ. Программа включала теоретическую, тренажерную и практическую образовательную программу. Все курсанты успешно завершили обучение и получили соответствующие документы.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.

В августе 2018 года по результатам сертификационных работ Росавиация выдала КВЗ одобрение главного изменения на увеличение ресурсов ряда агрегатов и систем «Ансата». В 2019 году Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета «Ансат» до 16 000 л.ч. В феврале 2020 года авиационные власти России сертифицировали установку системы аварийного приводнения на «Ансат». Также было выдано одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета, что делает вертолет «Ансат» еще более привлекательным для потенциальных заказчиков и повышает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежной вертолетной техникой.

В 2021 году Казанский вертолетный завод получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы и системы швартовки груза на вертолет «Ансат». Новые опции значительно расширяют функционал машины.