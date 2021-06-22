БМК ввёл в эксплуатацию первую очередь нового волочильного оборудования

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Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») запустил новое производство: в одном из сталепроволочных цехов введены в строй четыре волочильных стана для производства проволоки.

На новых волочильных машинах из катанки будут выпускать низкоуглеродистую и высокоуглеродистую проволоку (заготовку для канатной и пружинной проволоки). Общая производительность четырех станов составит до 50 тысяч тонн продукции в год.

Новый инвестпроект позволит создать 55 новых рабочих мест.

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БМК начал реализацию инвестиционного проекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства в 2016 году. Его стоимость составляет 1,5 миллиарда рублей, из которых 750 миллионов рублей — льготный заём Фонда развития промышленности. Проект планируется завершить в 2023 году. Он предусматривает масштабное техническое перевооружение сталепроволочных цехов с установкой новых волочильных машин и вспомогательного оборудования, а также реконструкцию оборотных циклов воды и установку новой станции очистки сточных вод сталепроволочно-канатного производства.

Все новые линии оснащены механической системой удаления окалины с катанки (заготовки для проволоки). Это позволит отказаться от химического способа обработки ее поверхности и поэтапно закрыть травильные отделения в ряде сталепроволочных цехов комбината.

— Модернизация позволит выпускать импортозамещающую проволоку с высокими качественными характеристиками. Новые машины за счёт прямоточного волочения с качественным охлаждением способны обеспечить продукции необходимую пластичность и равномерность механических свойств по всей длине проволоки, исключить перекручивание и повреждение поверхности металла в процессе волочения. Пружины, канаты и другие изделия, изготовленные из такой проволоки, будут иметь более долгий срок эксплуатации, — отметил управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.

Модернизация площадки сталепроволочно-канатного и металлургического производства существенно снижает предельно допустимые концентрации стоков в реку Белая.

Первым этапом комплексных мероприятий по снижению сброса сточных вод была произведена модернизация цеха ЦВП-16 с переводом технологии на механическое удаление окалины с закрытием травильного отделения. Проект был реализован в 2018 году, в него инвестировано 185 млн рублей. Вторым этапом является модернизация сталепроволочно-канатного и металлургического производства.

Белорецкий металлургический комбинат создан в 1762 году. С 2003 года основным собственником предприятия становится ПАО «Мечел» (94,78%). БМК входит в тройку ведущих отечественных производителей метизов и является единственным предприятием России, где выпускается микропроволока диаметром до 0,009 мм. За январь-май 2021 года объем отгруженной продукции составил около 13,8 млрд рублей (170% к аналогичному периоду 2020 года), индекс производства — 118,5%. Выпуск проката увеличился на 24,8%, выпуск метизов — 102,6%, в том числе канатов — 107,7%.