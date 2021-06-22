Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ II ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ (EGEO) © geogr.msu.ru

С 18 по 21 июня прошла II Европейская географическая олимпиада (EGeo). В состязании принимало участие 152 школьника из 13 стран. Нашу страну представляло 15 человек. Российские школьники получили на ней 12 наград.

Среди старших школьников (16-19 лет) серебряные медали завоевали Глеб Тихоновский из Иркутской области, Ян Некрашевич из Костромской области и Мария Емельянова из Москвы. Бронзу получили Андрей Охлопков из ХМАО, Денис Первых из Ростовской области и москвич Александр Тайманов.

Серебра в категории юниоров (от 12 до 15 лет) удостоились Владислав Зайцев из Башкортостана, Федор Денисов из Ленинградской области, Зачерий Сахтарьек из Москвы и Павел Жуков из Липецкой области. Бронзовые медали у школьников из Москвы Максима Иванова и Ивана Михайлова.

Тренерами и руководителями команды юниоров были: Анна Ромашина и Дмитрий Богачев, географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Все страны участницы EGEO-2020 организовывали рабочие места юных олимпийцев на региональных площадках и выполняли все задания олимпиады на компьютере. Участникам предлагалось выполнить письменные и практические задания, а также мультимедийные тесты. Задания затрагивали вопросы климата, экологии, рельефа, агрономии, численности населения, экономики, туризма, культурных особенностей и актуальной геополитики.

Соревнование призвано стимулировать активный интерес молодежи к географическим и экологическим исследованиям, подчеркнуть важность географии как науки среди молодежи.

https://olimpia...a.ru/news/21427

https://olimpiu.../news/item/177/

http://www.geog...il.php?ID=14842 (фото)