Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде
РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ II ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ (EGEO) © geogr.msu.ru
С 18 по 21 июня прошла II Европейская географическая олимпиада (EGeo). В состязании принимало участие 152 школьника из 13 стран. Нашу страну представляло 15 человек. Российские школьники получили на ней 12 наград.
Среди старших школьников (16-19 лет) серебряные медали завоевали Глеб Тихоновский из Иркутской области, Ян Некрашевич из Костромской области и Мария Емельянова из Москвы. Бронзу получили Андрей Охлопков из ХМАО, Денис Первых из Ростовской области и москвич Александр Тайманов.
Серебра в категории юниоров (от 12 до 15 лет) удостоились Владислав Зайцев из Башкортостана, Федор Денисов из Ленинградской области, Зачерий Сахтарьек из Москвы и Павел Жуков из Липецкой области. Бронзовые медали у школьников из Москвы Максима Иванова и Ивана Михайлова.
Тренерами и руководителями команды юниоров были: Анна Ромашина и Дмитрий Богачев, географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Все страны участницы EGEO-2020 организовывали рабочие места юных олимпийцев на региональных площадках и выполняли все задания олимпиады на компьютере. Участникам предлагалось выполнить письменные и практические задания, а также мультимедийные тесты. Задания затрагивали вопросы климата, экологии, рельефа, агрономии, численности населения, экономики, туризма, культурных особенностей и актуальной геополитики.
Соревнование призвано стимулировать активный интерес молодежи к географическим и экологическим исследованиям, подчеркнуть важность географии как науки среди молодежи.
https://olimpia...a.ru/news/21427
https://olimpiu.../news/item/177/
http://www.geog...il.php?ID=14842 (фото)
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