© Бионышева Елена/Сделано у нас

АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» — один из ключевых производителей азотных удобрений в стране и лидирующее отечественное предприятие по объемам производства карбамида. Корреспондент «Сделано у нас» посетил предприятие и осмотрел новые производства по выпуску пористой аммиачной селитры и карбамида с серой.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

История завода началась в 1929 году. Тогда было принято постановление о строительстве химического комбината в подмосковных Бобриках, где были обнаружены промышленные запасы гипса, угля (из которого до 60-х годов получали аммиак), поваренной соли, красных и огнеупорных глин. В достатке имелась и вода для промышленных нужд. Возведение промышленного гиганта и местной ГРЭС стало «сверхударной» стройкой той пятилетки, и уже летом 1933 года Бобриковский азотно-туковый комбинат выдал первый синтетический аммиак.

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

Сегодня АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности в Европе. На комбинате производят большой ассортимент минеральных удобрений, аммиак, метанол, азотную кислоту, индустриальный газы.

За всю историю существования Новомосковский «Азот» произвел свыше 50 млн тонн аммиака, 17 млн тонн минеральных удобрений и 5,5 млн тонн метанола. Продукция комбината экспортируется во многие страны мира, в том числе в Великобританию, США, Бразилию, Турцию, Польшу, Мексику и Венгрию.

Предприятие входит в состав минерально-химической компании «ЕвроХим» — крупнейшего в России производителя минеральных удобрений, входящего в тройку лидеров отрасли в Европе. Доля продукции НАК «Азот» в общем объеме производства холдинга составляет почти четверть — 22%. «ЕвроХим» инвестирует в предприятие значительные средства для увеличения объемов и эффективности производства, расширения ассортимента и снижения влияния на окружающую среду.

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В ходе модернизации на заводе было создано высокотехнологичное и автоматизированное производство с использованием современного оборудования. Инновации позволяют интенсивно развивать предприятие и расширять перечень выпускаемой продукции. В частности, в 2010 году была возведена вторая очередь цеха Карбамид-3. Общая мощность предприятия по выпуску карбамида составила 4350 тонн в сутки, что сделало завод лидером по выпуску этого удобрения в Европе, в 2015 году у НАК «Азот» появилась установка по производству 32,5%-ного раствора карбамида для очистки автомобильных выхлопных газов мощностью в сто тысяч тонн в год. В том же году на предприятии было запущено первое в России лицензированное производство аммиачной селитры. А совсем недавно, 3 года назад, на предприятии появилось уникальное производство гранулированного карбамида с серой, не имеющее аналогов в России.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Решение о строительстве сверхтехнологичного завода по производству пористой аммиачной селитры «ЕвроХим» принял для обеспечения собственных горно-обогатительных комбинатов и других горных предприятий качественным сырьем для взрывных работ. В 2015 году предприятия было запущено, а сегодня производит более 1800 тонн продукции в сутки.

Для отечественного рынка продукт предприятия уникален, потому что он производится по испанской технологии Espindesa. Она используется в России впервые и обладает рядом преимуществ перед уже известными в стране аналогами. Два вида аммиачной селитры, выпускаемой в отделении цеха комплексных удобрений, используют при изготовлении промышленных эмульсионных взрывчатых веществ (ПЭВВ) и простейших аммиачно-селитренных взрывчатых веществ.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Также особенностью отделения по производству аммиачной селитры является то, что на одном оборудовании можно производить как селитру для применения в сельском хозяйстве, так и для взрывных работ.

«Совсем скоро нам предстоит запустить в работу новую установку КАС — карбамидо-аммиачная смеси, которая будет производить 1200 тонн удобрения в сутки. Мы планируем отправлять его на внутренний рынок и на экспорт», — рассказал заместитель начальника цеха по технологии цеха комплексных удобрений Михаил Большаков.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

А совсем недавно в 2018 году на Новомосковском предприятии появилось инновационное производство гранулированного карбамида с серой мощностью 600т/сутки. Новое производство создано по технологии голландской компании «Stamicarbon», а генеральным подрядчиком строительства выступило предприятие «Новомосковск-Ремстройсервис», входящее также в структуру минерально-химической компании «ЕвроХим».

Сера — незаменимый и основной элемент в питании всех растений, пахотные земли в Центральной России испытывают острый недостаток в данном элементе. Использование нового удобрения «ЕвроХима» позволяет отечественным сельхозпроизводителям значительно увеличить урожайность масличных культур, пшеницы, капусты, кукурузы и сахарной свёклы.

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

Карбамид с серой — распространённое удобрение для европейских аграриев, выпускаемое во многих странах Европы. Ранее российские сельхозпроизводители были вынуждены закупать это важное удобрение за рубежом, но теперь оно впервые стало производиться и в России.

Производство гранулированного карбамида с серой не имеет аналогов в России.

Новомосковский «Азот» является градообразующим предприятием, на нем работают около 3 тыс. человек (а с учетом подрядных организаций эта цифра гораздо больше). НАК «Азот» принимает активное участие в финансировании городских социальных программ, постоянно оказывает благотворительную помощь детским образовательным учреждениям, учреждениям городского здравоохранения.

НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

Компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко уже не первый год входит в число лидеров индекса «Ответственность и открытость», рассчитываемого Российским союзом промышленников и предпринимателей. Корпорация считает своим долгом инвестировать деньги в развитие регионов своего присутствия. Так за относительно небольшое время в Новомосковске появился первый крытый ледовый дворец в области, был реализован проект государственно-частного партнерства «Большая вода», обеспечивший чистой питьевой водой 130 тысяч жителей города, построена вело-лыже-роллерная трасса, оказана поддержка социальным и образовательным учреждениям города.

© НАК АЗОТ

Во время пандемии предприятие организовало собственное волонтерское движение, в рамках которого было передано медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты социальным учреждения, а продукты и гуманитарная помощь — малообеспеченным семьям. В ноябре при поддержке «ЕвроХима» в Новомосковском госпитале для больных коронавирусом была модернизирована система снабжения кислородом и создано 28 дополнительных койко-мест.

Социальные проекты «ЕвроХима» по борьбе с эпидемией были оценены Общественной палатой России как одни из лучших в стране. За значительный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе» корпорация получила почетную грамоту с подписью президента России Владимира Путина, а также стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел — 2020».

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Алексей Клиндухов