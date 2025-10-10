В Невинномысске официально открыли новое производство удобрений «Еврохима»
9 октября дан старт производству азотно-калийного удобрения в Невинномысске.
Каждый год на линии компании «Еврохим» планируется производить около 70 тысяч тонн удобрений, востребованных в современном сельском хозяйстве, в том числе в тепличных комплексах. Новое производство укрепит продовольственную безопасность, удовлетворит потребности внутреннего рынка и создаст для края новые экспортные возможности.
Также на предприятии создадут около 100 новых рабочих мест.
«Еврохим» инвестировал в проект более 8 млрд рублей.
«ЕвроХим сохраняет позиции одного из крупнейших инвесторов в отечественной отрасли минеральных удобрений, выводя на рынок современные высокотехнологичные продукты. Новое производство в Невинномысске развивает линейку наших водорастворимых удобрений, которые отличаются высокой эффективностью и экономичностью при внесении», — отметил Алексей Гаврилов, исполнительный директор предприятия ЕвроХим — Северный Кавказ, входящего в Группу ЕвроХим.
На объекте применены наилучшие доступные технологии, обеспечивающие эффективность и экологичность. Комплексное азотно-калийное удобрение марки 13:46, получаемое на новом производстве, которое не имеет аналогов в России, широко востребовано в современном высокоинтенсивном сельском хозяйстве, особенно в тепличных комплексах.
Проект будет способствовать развитию агропромышленного комплекса России, а новые рабочие места и отчисления в бюджет окажут позитивное влияние на экономику региона. Производство также вносит вклад в достижение целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Оно поможет укрепить конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.
