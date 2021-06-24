Компания «М-Конструктор» наращивает экспортные поставки продукции

Недавно сборочный цех завода обрел новый облик: логотип, вывеску и облицовку в корпоративных цветах © Фото из открытых источников

Стратегической задачей завода «М-Конструктор» — производителя металлоформ и оборудования для ЖБИ, является доведение экспортной доли своей продукции до 70%. Цифра достаточно серьезная, но вполне достижимая, уверен коммерческий директор компании Артем Багнюк: — Современный парк оборудования, мощный конструкторский отдел, грамотная маркетинговая политика, поддержка Центра экспорта Псковской области — вот лишь некоторые слагаемые роста зарубежных контрактов. Говоря о странах Евросоюза, нельзя не сказать и про удобную логистику: завод находится в Великих Луках Псковской области, а это всего 160 км до границы с ЕС.

В том, что успешное сотрудничество с производителем металлоформ из России вполне возможно уже убедились многие европейские заказчики. Вот лишь некторые последние проекты.

Прошлой осенью «М-Конструктор» поставил польским партнерам более пятидесяти форм тетраподов или, как их называют в обиходе, «четвероногих» различного типоразмера, где они успешно справляются с берегозащитой побережья в Гданьске и Уздово, реализуемой в рамках строительства морского порта на Балтийском море.

Тетраподы отправлены в Польшу к Балтийскому морю © Фото из открытых источников

Конец 2020 года. Заказчикам из Франции понравился фисташковый цвет металлоформ для производства бетонных блоков лего. После изготовления и покраски в этот необычный цвет, готовая партия проследовала в сторону Пятой республики.

Фисташковый достаточно необычный цвет для металлоформ © Фото из открытых источников

Февраль 2021 года. Продолжается тесное сотрудничество с еще одной компанией из Польши, для которой изготовлены металлоформы для отливки мусорных контейнеров — объемных бетонных изделий, состоящих из пяти стенок.

И вот буквально на днях партия форм для будущих лего блоков отгружена в Сербию.

Европа давно и в больших объемах использует блоки, внешне похожие на детский конструктор LEGO: та же система «шип-паз», та же простая сборка, не требующая кладочных растворов. Временные сооружения для хранения сыпучих материалов, подпорные стены, силосные ямы и даже элементы ландшафтного дизайна — всё это примеры использования блоков лего. При этом, трудозатраты и наличие спецтехники сводятся к минимуму.

Эти металлоформы отправлены в Сербию © Фото из открытых источников

Заказчик получил одно- и двухрядные изделия с габаритами 180*60*60 и 120*60*60 см, а также формы в радиусном исполнении для выстраивания стен с углом больше 90°. При правильной эксплуатации российские формы выдерживают свыше 1000 циклов заливки, что даже для европейского рынка очень хороший показатель.

— Рост объемов экспорта — результат планомерной работы предыдущих лет, в том числе на международных выставках, — подчеркивает Артем Багнюк. — Однако до намеченных цифр нам еще далеко: пока мы достигли лишь 30% зарубежных поставок от общего объема. Так что обороты ни в коем случае сбавлять нельзя.