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Детские сады и школы

В Симферополе открыли новый детский сад

 © sun9-53.userapi.com

Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Кунешчик» на 260 мест в микрорайоне Хошкельды города Симферополя построен в рамках мероприятия федеральной целевой программы. Уже укомплектован штат воспитателей, их помощников, а также обслуживающего персонала. Всего в новом детсаду будет трудиться 67 человек.

Здание детского сада имеет удачную планировку. В центре здания находится внутренний дворик со стеклянной крышей, в котором со временем будет организован зимний сад. Техническое оснащение соответствует всем нормативным требованиям.

 © monm.rk.gov.ru

 © monm.rk.gov.ru

 © monm.rk.gov.ru

 © monm.rk.gov.ru
Источник: https://monm.rk.gov.ru/ru/article/show/1825

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Крым, новый детсад
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