В Симферополе открыли новый детский сад
Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Кунешчик» на 260 мест в микрорайоне Хошкельды города Симферополя построен в рамках мероприятия федеральной целевой программы. Уже укомплектован штат воспитателей, их помощников, а также обслуживающего персонала. Всего в новом детсаду будет трудиться 67 человек.
Здание детского сада имеет удачную планировку. В центре здания находится внутренний дворик со стеклянной крышей, в котором со временем будет организован зимний сад. Техническое оснащение соответствует всем нормативным требованиям.
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25.06.2112:37:54