Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк вывела новый спутник Минобороны на расчетную орбиту

© roscosmos.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«Стартовавшая сегодня, 25 июня, в 22.50 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса „Союз-2.1б“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», — отметили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны, старт ракеты и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме.

© roscosmos.ru

© roscosmos.ru

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После выведения на орбиту ему присвоен порядковый номер «Космос-2550».

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о выведенном на орбиту космическом аппарате, и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году. Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России были задействованы более 80 боевых расчетов и свыше 50 наземных средств 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

© roscosmos.ru

© roscosmos.ru

© roscosmos.ru

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