В Ярославле начато импортозамещающее серийное производство мобильных электротехнических лабораторий

© yarregion.ru

В Ярославской области началось серийное производство новейших передвижных цифровых электротехнических лабораторий. Комплексы третьего поколения способны проводить испытания, диагностику и измерения с помощью одного компьютера и специального оборудования, умещающегося в грузовом автомобиле.

Ярославские энергетики уже обеспечены такой техникой, начались поставки в другие регионы. Одна из лабораторий отправлена в Рязанскую область.

Электротехнические лаборатории выпускает компания «Ангстрем». Как отметил ее коммерческий директор Сергей Макшеев, новые комплексы способны заменить на российском рынке европейские аналоги и являются более выгодными по стоимости.

— Они оснащаются оборудованием нашего производства и имеют цифровую систему управления с программным обеспечением, также разработанным нашей компанией, — рассказал Сергей Макшеев.В части продвижения товара на внешние рынки и выстраивания деловых связей с потенциальными партнерами содействие компании оказывают департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности, а также центр «Мой бизнес».

В частности, «Ангстрем» получил помощь в организации переговоров с представителями ГК «Росатом» в рамках официальной бизнес-миссии атомщиков в Ярославскую область весной текущего года. В сентябре компании была предоставлена возможность презентовать свою продукцию в рамках цифровой бизнес-миссии в Азербайджан, организованной департаментом регионального развития и внешнеэкономической деятельности.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru