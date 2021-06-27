Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Новые пассажирские поезда РА3 «Орлан» связали Ивановскую, Владимирскую и Ярославскую области

 © sun9-74.userapi.com

Рельсовые автобусы «Орлан» связали Ивановскую, Владимирскую и Ярославскую области повысив транспортную доступность для жителей регионов. РА3 «Орлан» начали ежедневно курсировать по межрегиональным пригородным маршрутам Иваново — Ковров и Иваново — Ярославль.

Новые рельсовые автобусы заменят поезда с вагонами локомотивной тяги, что повысит комфорт пассажиров.⠀Орлан — современный дизель-поезд малой составности (два или три вагона) изготовленный на заводе ТМХ в Мытищах. Используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули.⠀Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.
Источник: https://vk.com/tmh_official?w=wall-186238723_1613

Ярославская область, Владимирская область, Ивановская область, Московская область, РЖД, Трансмашхолдинг, ТМХ, Метровагонмаш, РА3 Орлан, рельсобусы, машиностроение, вагоностроение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,