В военном городке в Уссурийске военные строители отреставрировали старинную казарму

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cPRWzi8PsbE

Единственную на Дальнем Востоке казарму, оформленную в стиле лофт, ввели в эксплуатацию после реконструкции в построенном почти 120 лет назад историческом здании в Уссурийске в Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

«Военные строители завершили реконструкцию исторической казармы 1902 года [постройки]. Здание было построено в стиле кирпичной эклектики, для которого характерно использование красного кирпича как основного строительного материала, поэтому внутренняя отделка помещений выполнена в стиле лофт. В ходе реконструкции выполнены усиление и гидроизоляция фундаментов, восстановлены сводчатые потолки, установлены новые перегородки, полы, кровля, чердак, ограждения, вентиляционные шахты, заменены оконные и дверные блоки, проложены современные инженерные сети», — сообщили в пресс-службе.

В старинной кирпичной кладке специалисты обнаружили около сотни трещин, достигающих четырех метров. Для ее санации военные строители применили метод инъецирования. Эта технология позволяет увеличить прочность стен примерно вдвое, а также быстро и качественно произвести ремонт и гидроизоляцию, не удаляя поврежденных участков кладки.

Военные строители сохранили исторический облик здания и создали современную, удобную для проживания среду, отметили в пресс-службе. Казарма рассчитана на 200 военнослужащих. Для них предусмотрены удобные спальные расположения, на этажах организовано по два санитарных блока с душевыми, помещениями бытового обслуживания. Также оборудованы канцелярии, комната психологической разгрузки, спортивный зал.

© phototass1.cdnvideo.ru

Всего на территории военного городка завершена реконструкция четырех казарм, являющихся объектами культурного наследия, сообщил представитель Военно-строительного комплекса Сергей Тимиров, которого процитировали в пресс-службе. Также в высокой степени готовности находятся еще две казармы и столовая, рассчитанная на 1200 мест, один из самых крупных объектов общественного питания на территории округа. Казармы оснащены приборами автоматического управления и регулирования систем отопления и вентиляции.

Уссурийск входит в список исторических поселений России, он основан в августе 1866 года. Здесь находится 157 объектов культурного наследия, один из них — созданный в 1902 году «Ансамбль застройки территории военного ведомства». Исторический архитектурный ансамбль выполнен в стиле кирпичной эклектики или кирпичного стиля, для которого характерно использование красного кирпича как основного строительного материала. Прямоугольный, одно-двух, реже трехэтажный объем, боковые части которого фланкировались выступающими ризалитами с прямоугольными фронтонами.