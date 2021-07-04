В Йошкар-Оле открыт новый детский сад на 320 мест

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Детский сад «Теплые ладошки» на 320 мест возведен по ул. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Данная часть города в настоящее время активно застраивается, здесь проживает много семей с детьми, поэтому открытия нового дошкольного учреждения жители ждали с нетерпением.

Строительство детского сада проводилось в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Общая стоимость объекта составила более 206 млн. рублей. Это уже седьмое дошкольное учреждение, которое открыто в Йошкар-Оле за последние три года.

В новом детском саду есть все необходимое для комфортного и безопасного пребывания детей: снаружи и внутри здания смонтированы камеры видеонаблюдения, установлена система противопожарной безопасности и электронные замки на калитках, группы оборудованы красивой и удобной мебелью, для музыкального зала и пищеблока закуплено современное оборудование. Кроме того, в каждой группе для проведения занятий с детьми установлены интерактивные доски и проведен интернет.

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