Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Йошкар-Оле открыт новый детский сад на 320 мест

 © mari-el.gov.ru

Детский сад «Теплые ладошки» на 320 мест возведен по ул. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Данная часть города в настоящее время активно застраивается, здесь проживает много семей с детьми, поэтому открытия нового дошкольного учреждения жители ждали с нетерпением.

Строительство детского сада проводилось в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Общая стоимость объекта составила более 206 млн. рублей. Это уже седьмое дошкольное учреждение, которое открыто в Йошкар-Оле за последние три года.

В новом детском саду есть все необходимое для комфортного и безопасного пребывания детей: снаружи и внутри здания смонтированы камеры видеонаблюдения, установлена система противопожарной безопасности и электронные замки на калитках, группы оборудованы красивой и удобной мебелью, для музыкального зала и пищеблока закуплено современное оборудование. Кроме того, в каждой группе для проведения занятий с детьми установлены интерактивные доски и проведен интернет.

 © sun9-73.userapi.com

 © sun9-65.userapi.com

https://vk.com/...-184747000_7070

Источник: http://mari-el.gov.ru/president/Pages/news/2020/20201202-3.aspx

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Марий Эл, новый детсад
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,