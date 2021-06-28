Впервые в учениях в Средиземноморье с авиабазы Хмеймим участвовали МиГ-31К с «Кинжалами» и Ту-22М3

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В Средиземноморье проходит совместное учение сил ВМФ и ВКС России. В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, проходящего с 25 июня в восточной части Средиземного моря, на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов был осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К и противолодочного самолета Ил-38.

В настоящее время экипажи МиГ-31К приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства региона. На данных самолетах могут применяться новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал». Также над Средиземным морем учебные полёты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Это стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

«Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Лётный состав получил неоценимый опыт работы», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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В ходе учебно-тренировочных полетов будет испытана авиационная техника и оборудование в сложных климатических условиях, а экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах. В рамках совместного учения расчёты противовоздушной обороны кораблей сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в свою очередь приняли участие в тренировке по отражению средств воздушного нападения противника. Согласно оперативной обстановке самолёт противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для того, чтобы произвести авиаудар управляемыми ракетами. Противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля. Во время тренировки корабельные расчёты боевых информационных постов обнаружили и классифицировали цель, а расчёты ПВО при подходе условного самолёта на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, тем самым предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.

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© rg.ru

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По замыслу учения пять кораблей ВМФ России (в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров»), а также две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.

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© rg.ru

«Экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

© rg.ru

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