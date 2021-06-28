Завод УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Профи»

УАЗ Кемпер, фото: УАЗ © avtonovostidnya.ru

Ульяновский автозавод показал в своем Instagram новый дом на колесах, построенный на базе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи». Премьера и старт продаж такого кемпера ожидаются уже в ближайшее время.

Автомобиль получил облегченный стеклопластиковый кузов, полноценный санузел с душем, диван-трансформер, кухню и подъемную кровать. Техническую «начинку» такого кемпера УАЗ тоже пока не раскрывает. Стандартный грузовик «Профи» комплектуется 150-сильным бензиновым мотором ЗМЗ объемом 2,7 литра, пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

аа

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