В первые месяцы 2026 года серийные грузовые полноприводные автомобили БАЗ нового поколения поступают в дилерские центры в разных регионах нашей страны. Сейчас на складах создаются необходимые запасы машин и запчастей — развернута сеть из 60 точек продаж и обслуживания. Предприятие запустило в производство и внесло в реестр российской техники — шасси для спецтехники БАЗ S32А00 и S34А00, а также построенные на них модели: седельный тягач БАЗ S34А10, автомобиль с бортовой платформой БАЗ S32А30 и самосвал БАЗ S32А50.

БАЗ — российские полноприводные грузовые автомобили и шасси повышенной проходимости для тяжелых условий эксплуатации и регионов со сложным климатом и бездорожьем. При этом машины обладают высокой степень комфорта для водителя. Это не копия или «отверточная сборка» каких-либо китайских марок, БАЗ — проект российского концерна ПВО «Алмаз-Антей» (шасси создано на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге).

Заказчики уже получают серийные серийные БАЗ S32A50 — трёхосные полноприводные самосвалы с колёсной формулой 6×6. Полная масса таких машин составляет 36 тонн, конструкция включает независимую пружинную подвеску каждой оси, межосевые и межколёсные блокировки, при этом в базовую комплектацию входят кондиционер, сиденья на пневмоподушке, дополнительный обогреватель для кабины, система ЭРА-ГЛОНАСС и тахограф. Это одна из моделей, которая поставляется сейчас в дилерские центры.

Завод «Романов"*, где производят серийно с декабря 2025 года БАЗы, появился не на пустом месте — предприятие находится на месте бывших сборочных мощностей западных производителей в Ленинградской области, где также до 2022 года выполняли крупноузловую сборку в среднем до 1000 грузовиков. В новом производственном проекте сделали ставку на свои компоненты, что позволило достигнуть максимального уровня локализации новых машин.

* Название «Романов» никаким образом не связано с династией царей, а появилось в память о русском разработчике первых электромобилей и автобусов — Ипполите Романове (1864-1944), который в 1899 году построил первый электромобиль в России, а в 1902 году — 20-местный электрический омнибус.

На фото: новые трёхосные полноприводные серийные самосвалы с колёсной формулой 6×6 БАЗ S32A50 в дилерском центре в Самарской области, февраль 2026 года. Источник фото: БАЗ.