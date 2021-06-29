Росатом начал строительство пятого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии

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29 июня состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия), ознаменовавшая официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции. В связи с противоэпидемиологическими ограничениями церемония прошла в режиме видеоконференции.

Укладке первого бетона предшествовала продолжительная предварительная работа: бетонная подготовка под фундаменты здания реактора, вспомогательного реакторного здания с блочным пунктом управления, здания турбины и здания электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности.

«Многие годы проект сооружения АЭС „Куданкулам“ является символом тесного сотрудничества России и Индии. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Росатом обладает всеми передовыми атомно-энергетическими технологиями. Вместе с индийскими коллегами мы готовы совместно развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями», — заявил в ходе церемонии Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

На российских предприятиях уже изготавливается оборудование, необходимое в первоочередной монтаж, оборудование реакторной установки и машинного зала для блока № 5. Уже сегодня на горизонте строительства до двух лет стройка обеспечена рабочей документации.

После подписания 10 апреля 2014 года Генерального рамочного соглашения (ГРС) на сооружение блоков № 3 и 4 начались переговоры с индийской стороной о сооружении блоков № 5 и 6 АЭС «Куданкулам», по итогам которых была достигнута договоренность о том, что эти блоки будут сооружаться по тому же проекту, что и блоки № 3 и 4. 1 июня 2017 года состоялось пакетное подписание Кредитного протокола к Межправсоглашению от 5 декабря 2008 года и ГРС на 5 и 6 блоки АЭС «Куданкулам».