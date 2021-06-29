«Роснефть» ввела в эксплуатацию линию по производству бочкотары для нефтепродуктов

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«Восточно-Сибирский машиностроительный завод» из Иркутской области, который входит в периметр НК «Роснефть», ввел в эксплуатацию линию по производству бочкотары. Новое производство обеспечит собственной тарой для нефтепродуктов предприятия «Роснефти».

"Ангарская нефтехимическая компания" (принадлежит НК «Роснефть») сможет полностью закрыть потребность в металлической таре, используемой для фасовки товарных масел. АНХК производит более 100 видов масел, в том числе и те, которые не имеют аналогов на российском рынке.

Новая продукция также востребована «Ангарским заводом катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевским заводом масел и присадок», Московским заводом «Нефтепродукт» и «Башнефть-Новойл».

Плановая производительность автоматической линии составляет 5 бочек в минуту (520 тыс. в год) при односменном режиме работы. Объем тары — 216,5 литров. Для производства бочек используются материалы, соответствующие установленным техническим требованиям. Линия выполняет полный цикл производства — изготовление заготовок, сборка бочек, покраска и нанесение фирменной символики. Благодаря высокой автоматизации линию обслуживают всего 28 человек.

Собственное производство бочкотары позволит повысить экономическую эффективность производства масел и других нефтепродуктов Компании.